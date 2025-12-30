我是廣告 請繼續往下閱讀

福袋、驚喜包差別？抽獎獎項不同

🟡7-11驚喜包1/7同步開賣

📍499元驚喜包有3種組合、共6款選擇（哆啦A夢與蠟筆小新2種IP選擇）

📍799元驚喜包有2種組合、共2款選擇（哆啦A夢與蠟筆小新）

📍899元驚喜包有1種組合、共2款選擇

📍999元驚喜包有2種組合、共4款選擇

📍1499元有1種組合、共2款選擇

📍1699元有1種組合、共2款選擇

🟡7-11福袋、驚喜包怎麼買最便宜？

7-11春節福袋實體全公開終於來了！7-11表示，門市將自1月7日起線上線下開賣福袋，共計有130款福袋、歡樂包，獎項突破千萬，集結10大話題肖像，包括短尾矮袋鼠、奇奇蒂蒂、米奇、Hello Kitty、史努比、哆啦A夢，價格自499元～1999元，可抽百萬3台特斯拉、黃金、精品包，買福袋集點還可再抽2026國際棒球賽事門票，1人中獎2人同行。◼️亮點1：7-11福袋、驚喜包兩種，DINOTAENG、貓貓蟲咖波、KITTY、KUROMI、SNOOPY、奇奇蒂蒂、迪士尼、拉拉熊等8大肖像，共計130款，推出從499元、799元、899元、999元、1499元、1699元、1999元等7種價格帶「福袋」獎項，大獎包括Tesla MODEL Y （3台）； 2名甜蜜約定5兩黃金（市價160萬）；三獎 1名精品KELLY包（市價99萬）；特別獎2026國際棒球賽事東京賽事門票4組，1人中獎2人同行（價值126萬）「驚喜包」獎項： 抽10名哆啦A夢黃金墜飾（價值24800元）；蠟筆小新款抽獎獎項， 10名2萬點OPENPOINT點數每款福袋、歡樂包皆附有一組優惠券，跨通路與30大品牌攜手合作優惠，包含聚北海道昆布鍋、石二鍋、品田牧場、鮮茶道等；999元以上高價福袋有額外專屬優惠券，包含星巴克免費招待券、原燒和牛優惠券、LINEGO搭車優惠券、LILMOON買1送1。（每款附紅包袋、1組跨品牌優惠券、1組抽獎序號抽福袋獎、最高價值約174元5樣零食飲料組）組合1：燈芯絨拼接托特包+304 不鏽鋼可瀝水泡麵碗+紅包袋。推出7種IP選擇，分別為貓貓蟲咖波、KITTY、KUROMI、SNOOPY、奇奇蒂蒂、迪士尼、拉拉熊。組合2：大頭造型手提袋+可微波不鏽鋼餐盒+紅包袋，推出7種IP選擇，分別為貓貓蟲咖波、KITTY、KUROMI、SNOOPY、奇奇蒂蒂、迪士尼、拉拉熊。組合3：BLACK HAMMER 20cm木紋導磁不沾單柄鍋+紅包袋，推出8種IP選擇，分別為DINOTAENG、貓貓蟲咖波、KITTY、KUROMI、SNOOPY、奇奇蒂蒂、迪士尼、拉拉熊。組合4：造型擦手巾+304不鏽鋼可瀝水泡麵碗+紅包袋，DINOTAENG，共一種IP。組合5：造型擦手巾+可微波不鏽鋼餐盒+紅包袋，DINOTAENG，共一種IP。（共3款，每款附紅包袋、1組跨品牌優惠券、2組抽獎序號抽福袋獎、最高價值約174元5樣零食飲料組）組合1：3Way包+立體造型冰壩杯+紅包袋，推出2種IP選擇，分別為貓貓蟲咖波、KITTY。組合2：澎軟肩背包+立體造型冰壩杯+紅包袋，推出1種IP選擇，SNOOPY IP選擇。組合1：石墨烯被+紅包袋，推出8種IP選擇，分別為DINOTAENG、貓貓蟲咖波、KITTY、KUROMI、SNOOPY、奇奇蒂蒂、迪士尼、拉拉熊。組合2：滑輪拖車購物袋+紅包袋，DINOTAENG組合1：37L摺疊收納櫃+頸枕毯+紅包袋，分別為貓貓蟲咖波、KITTY、KUROMI、SNOOPY、奇奇蒂蒂、迪士尼、拉拉熊。組合2：55L滑輪拖車購物袋+立體公仔造型冰壩杯+紅包袋，推出7種IP選擇，分別為貓貓蟲咖波、KITTY、KUROMI、SNOOPY、奇奇蒂蒂、迪士尼、拉拉熊。組合3：造型布偶面紙套+頸枕毯+紅包袋，DINOTAENG組合1：立體造型公仔存錢筒+37L摺疊收納櫃+紅包袋，推出2種IP選擇，分別為貓貓蟲咖波、拉拉熊組合2：立體造型公仔存錢筒+造型抱枕毯+紅包袋，DINOTAENG（共7款，每款附紅包袋、1組跨品牌優惠券、高價優惠券、5組抽獎序號抽福袋獎）組合1：giaretti珈樂堤20L微波爐6公升微電腦氣炸鍋，分別為DINOTAENG、貓貓蟲咖波、KITTY、KUROMI、SNOOPY、奇奇蒂蒂、拉拉熊。（共27款，每款附紅包袋、1組跨品牌優惠券、高價優惠券、6組抽獎序號抽福袋獎）組合1：「日本Bmxmao」冷暖兩用霧化扇，推出4種IP選擇，分別為貓貓蟲咖波、KITTY、SNOOPY、拉拉熊。組合2：「義大利Giaretti珈樂堤 」20L機械式微波爐：推出7種IP選擇，分別為貓貓蟲咖波、KITTY、KUROMI、SNOOPY、奇奇蒂蒂、迪士尼、拉拉熊。組合3：「Travelers choice28吋上掀式行李箱」推出8種IP選擇，分別為DINOTAENG、貓貓蟲咖波、KITTY、KUROMI、SNOOPY、奇奇蒂蒂、迪士尼、拉拉熊。組合4：「ravelers choice28吋寬把手行李箱」推出8種IP選擇，分別為DINOTAENG、貓貓蟲咖波、KITTY、KUROMI、SNOOPY、奇奇蒂蒂、迪士尼、拉拉熊。組合1：燈芯絨拼接托特包+304 不鏽鋼可瀝水泡麵碗組合2：大頭造型手提袋+304可微波不鏽鋼餐盒組合3：BLACK HAMMER20cm木紋導磁不沾單柄鍋每款附1組跨品牌優惠券、最高價值約174元5樣零食飲料組，IP另有加碼抽獎優惠品項1次組合1：3Way包+立體造型冰壩杯+紅包袋組合2：澎軟肩背包+立體造型冰壩杯組合1：石墨烯被，哆啦A夢與蠟筆小新2種IP選擇組合1：37L摺疊收納櫃+頸枕毯，哆啦A夢與蠟筆小新2種IP組合2：55L滑輪拖車購物袋+立體公仔造型冰壩杯，哆啦A夢與蠟筆小新2種IP組合1：立體造型公仔存錢筒+37L摺疊收納櫃，哆啦A夢與蠟筆小新2種IP組合1：「義大利Giaretti 珈樂堤」6L微電腦液晶螢幕氣炸鍋，哆啦A夢與蠟筆小新2種IP自1月7日起至1月12日，持國泰世華／中信／玉山／富邦／台新／聯邦銀行信用卡、icash Pay／悠遊卡／悠遊付／街口支付／Pi拍錢包／iPASS MONEY等指定支付工具結帳，全店全品類商品（不含香菸、受託代銷）單筆滿1111元立折125元；1月10日起至12日使用uniopen聯名卡可再享滿1111元立折125元，購買開運福袋、歡樂包可加入此優惠活動。購買全品類商品（不含香菸、受託代銷）結帳金額滿1111元好禮3選1，包含UNIDEISIGN衛生紙、白蘭茶樹除菌洗衣精、ANNA SUI&KITTY聯名時尚提袋；滿1711元再加贈泰山玄米油。購買開運福袋、歡樂包可加入此優惠活動。