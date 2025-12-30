曹西平過世無病無痛！死因出爐　Jeremy心碎182字發聲：睡著走的

曹西平過世突然！資深藝人曹西平今（30）日凌晨被發現陳屍於三重住處，享壽66歲，引發社會震驚，其乾兒子Jeremy稍早透過曹西平臉書首度發聲，「我不想要讓檢察官相驗大體，四哥是睡著走的，無病無痛」，強調目前只專注找到與曹西平有血緣關係之人，將其後事辦得妥當。
曹西平昨深夜驚傳在家中過世，被其乾兒子Jeremy發現倒臥屋內，已無生命跡象，救護人員到場後研判已死亡多時，身體上出現屍斑，經Jeremy確認後放棄急救，後續交由警方處理，初步疑似為內科疾病引發死亡，相關細節仍待進一步釐清。
曹西平闖蕩演藝圈40年！「醜八怪」成經典
曹西平1982年以歌曲〈野性的青春〉走紅，憑藉動感形象備受矚目，被媒體封為「台灣西城秀樹」，除了歌手身分外，他也活躍於綜藝、談話性節目，直率敢言的風格深植人心，節目中一句「你這個醜八怪」成為許多觀眾的經典回憶。
曹西平入行超過40年，近年逐漸淡出演藝圈，持續透過社群平台分享生活與心情，許多網友聽聞消息感到震驚不捨，紛紛湧入臉書粉專留言哀悼，也有人震驚詢問：「不是真的吧？」如今Jeremy首度悲痛發聲，讓人不得不接受這噩耗。
🔺Jeremy全文
四哥的親朋好友你們好，我是Jeremy。
很多話我想說，但目前沒有任何思緒
目前，我只想尋求跟四哥有血緣關係的人。
請你們把四哥的後事全權交予我處理。
因為我們沒有法律認定的父子關係，警方及相關業者不讓我好好處理四哥的後事。
我不想要讓 檢察官相驗大體 四哥是睡著走的 無病無痛
明明我是最親的兒子 最後還要公告招領
我該怎麼做 才能好好保護四哥 才能好好幫四哥處理好人生的大事
四哥喜愛低調，懇請無關的人暫時不要打擾我
🔺曹西平個人小檔案
生日：1959年2月12日（享壽66歲）
逝世：2025年12月29日
生平：1982年以《野性的青春》專輯出道，為動感偶像歌手，曾被譽為「台灣西城秀樹」，之後逐漸轉型主持，曾擔任評審與時尚達人。
代表作：
唱片：《野性的青春》、《熱情的姑娘》、《九點半》
主持：《來電五十》
個人特色：哨子不離身（象徵嗶嗶叫）、毒舌評論、愛噴香水、大紅外套
🔺資料來源－
曹西平臉書、包偉銘臉書
