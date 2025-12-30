曹西平過世突然！沈玉琳罹癌不捨送別　痛悼：沒想到是最後一面

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曹西平（如圖）過世享壽66歲。（圖／翻攝自曹西平臉書粉專）

▲潘若迪（左）、沈玉琳（右）為曹西平離世感到痛心。（圖／翻攝自沈玉琳的御琳軍）

曹西平過世！資深藝人曹西平今（30）稍早被發現陳屍於家中，享壽66歲，目前確切死因有待近一步釐清，噩耗震驚整個娛樂圈，而其好友沈玉琳向《NOWNEWS今日新聞》表達哀悼，透露對方在節目《11點熱吵店》開播時來站台，怎料成為最後一次見到對方，「希望他一路好走，在天國享受快樂的生活。」沈玉琳向《NOWNEWS今日新聞》表示，「消息來得突然，真是震驚又難過，跟曹大哥一起錄影，打打鬧鬧、互相鬥嘴，總是特別的歡樂，錄影空檔常聽他分享人生的歷程跟對演藝圈的看法，得到很多啟發。」沈玉琳也透露，這幾年曹西平沒在上節目，「但當時我《11點熱吵店》開播的時候他還來當首集嘉賓，情意深厚，沒想到那也是我最後一次見到他本人。希望他一路好走，在天國享受快樂的生活。」除了沈玉琳，潘若迪也對曹西平離世感到痛心，「希望他沒有牽掛，一路好走，要多珍惜身邊的朋友，身體健康很重要。」吳宗憲也說，「難過、震驚、往事歷歷太多感觸，一時之間禿筆難書，我為他禱告。」