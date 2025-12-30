曹西平過世！資深藝人曹西平今（30）稍早被發現陳屍於家中，享壽66歲，目前確切死因有待近一步釐清，噩耗震驚整個娛樂圈，而其好友沈玉琳向《NOWNEWS今日新聞》表達哀悼，透露對方在節目《11點熱吵店》開播時來站台，怎料成為最後一次見到對方，「希望他一路好走，在天國享受快樂的生活。」
沈玉琳向《NOWNEWS今日新聞》表示，「消息來得突然，真是震驚又難過，跟曹大哥一起錄影，打打鬧鬧、互相鬥嘴，總是特別的歡樂，錄影空檔常聽他分享人生的歷程跟對演藝圈的看法，得到很多啟發。」
沈玉琳也透露，這幾年曹西平沒在上節目，「但當時我《11點熱吵店》開播的時候他還來當首集嘉賓，情意深厚，沒想到那也是我最後一次見到他本人。希望他一路好走，在天國享受快樂的生活。」
除了沈玉琳，潘若迪也對曹西平離世感到痛心，「希望他沒有牽掛，一路好走，要多珍惜身邊的朋友，身體健康很重要。」吳宗憲也說，「難過、震驚、往事歷歷太多感觸，一時之間禿筆難書，我為他禱告。」
🔺曹西平個人小檔案
生日：1959年2月12日（享壽66歲）
逝世：2025年12月29日
生平：1982年以《野性的青春》專輯出道，為動感偶像歌手，曾被譽為「台灣西城秀樹」，之後逐漸轉型主持，曾擔任評審與時尚達人。
代表作：
唱片：《野性的青春》、《熱情的姑娘》、《九點半》
主持：《來電五十》
個人特色：哨子不離身（象徵嗶嗶叫）、毒舌評論、愛噴香水、大紅外套
🔺資料來源－
曹西平臉書、包偉銘臉書
🔺看更多－
曹西平過世突然！沈玉琳罹癌不捨送別 痛悼：沒想到是最後一面
曹西平過世無病無痛！死因出爐 Jeremy心碎182字發聲：睡著走的
曹西平突過世！死對頭包偉銘84字發聲：不敢相信 昔鬧翻內幕起底
曹西平驟逝家人拒處理！乾兒子Jeremy首發聲：請把後事交予我
