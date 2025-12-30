資深藝人曹西平今（30）日被發現過世於家中，享壽66歲，噩耗震驚各界，其過往與另一資深藝人包偉銘有過心結，因合作節目進而鬧翻，長達多年不同台，如今人事已非，稍早包偉銘透過社群臉書發文，寫下84字哀悼曹西平，「無論是工作或是私下互動，都可以知道你其實非常真性情，謝謝你讓我們一起走過那段青春歲月，一路好走，當個快樂的天使。」
包偉銘稍早於個人社群臉書寫下，｢聽到曹大哥離開消息，遲遲不敢相信，一直問是真的嗎？是真的嗎？從同期出道開始，無論是工作或是私下互動，都可以知道你其實非常真性情，謝謝你讓我們一起走過那段青春歲月，一路好走，當個快樂的天使。」
曹西平、包偉銘昔日鬧翻！白冰冰牽線破冰
1989年，曹西平與包偉銘搭檔主持《來電五十》，卻傳出多年不合，螢幕前和樂，私下卻鮮少互動，後來曹西平大方坦言，自己對包偉銘早有不滿，尤其對方結婚時僅透過臉書通知，讓他感覺未受到應有的尊重。
加上包偉銘曾公開認證龍千玉老公是曹南平，讓曹西平相當不悅，雙方因此結下樑子，要求包偉銘對外不要再自稱2人是好朋友。直到2018年，包偉銘、曹西平曾因白冰冰牽線同台，曹西平才鬆口放下往年恩怨。
曹西平闖蕩演藝圈40年！「醜八怪」成經典
曹西平1982年以歌曲〈野性的青春〉走紅，憑藉動感形象備受矚目，被媒體封為「台灣西城秀樹」，除了歌手身分外，他也活躍於綜藝、談話性節目，直率敢言的風格深植人心，節目中一句「你這個醜八怪」成為許多觀眾的經典回憶。
曹西平入行超過40年，近年逐漸淡出演藝圈，持續透過社群平台分享生活與心情，許多網友聽聞消息感到震驚不捨，紛紛湧入臉書粉專留言哀悼，也有人震驚詢問：「不是真的吧？」如今Jeremy首度悲痛發聲，讓人不得不接受這噩耗。
🔺曹西平個人小檔案
生日：1959年2月12日
逝世：2025年12月29日
生平：1982年以《野性的青春》專輯出道，為動感偶像歌手，曾被譽為「台灣西城秀樹」，之後逐漸轉型主持，曾擔任評審與時尚達人。
代表作：
唱片：《野性的青春》、《熱情的姑娘》、《九點半》
主持：《來電五十》
個人特色：哨子不離身（象徵嗶嗶叫）、毒舌評論、愛噴香水、大紅外套
🔺資料來源－
曹西平臉書、包偉銘臉書
🔺看更多－
曹西平過世突然！沈玉琳罹癌不捨送別 痛悼：沒想到是最後一面
曹西平過世無病無痛！死因出爐 Jeremy心碎182字發聲：睡著走的
曹西平突過世！死對頭包偉銘84字發聲：不敢相信 昔鬧翻內幕起底
曹西平驟逝家人拒處理！乾兒子Jeremy首發聲：請把後事交予我
