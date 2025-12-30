我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曹西平（如圖）曾多次感嘆「沒有家人」，父母在多年前已離世，與4個親兄弟全鬧翻。（圖／翻攝自曹西平臉書）

▲曹西平乾兒子發文。（圖／翻攝自臉書 曹西平的粉絲愛團）

曹西平個人檔案



曹西平 享壽 66歲

生日：1959年2月12日

逝世：2025年12月29日

生平：1982年以《野性的青春》專輯出道，為動感偶像歌手，曾被譽為「台灣西城秀樹」，之後逐漸轉型主持，曾擔任評審與時尚達人。

代表作：

唱片：《野性的青春》、《熱情的姑娘》、《九點半》

主持：《來電五十》

個人特色：哨子不離身（象徵嗶嗶叫）、毒舌評論、愛噴香水、大紅外套



資深男星曹西平今（30）日驚傳猝逝，享壽 66歲，他曾多次感嘆「沒有家人」，父母在多年前已離世，與4個親兄弟全鬧翻，與他最親近的就是「前嫂嫂」龍千玉，以及乾兒子Jeremy。稍早，Jeremy在臉書上發聲，喊話親屬：「我只想尋求跟四哥有血緣關係的人，請你們把四哥的後事全權交予我處理。」乾兒子Jeremy今日稍早透過曹西平的臉書發聲，表示「目前，我只想尋求跟四哥有血緣關係的人，請你們把四哥的後事全權交予我處理，因為我們沒有法律認定的父子關係，警方及相關業者不讓我好好處理四哥的後事」。Jeremy不捨說：「明明我是最親的兒子，最後還要公告招領。」無奈不知該怎麼做，才能好好保護四哥，幫他處理好人生的大事。根據《ETtoday新聞雲》報導，Jeremy與曹西平最後一次聯繫是在29日凌晨2時許，之後乾兒子無法聯繫上他，直到昨晚，Jeremy從昨天從日本返回，約10時27分到家後，才發現曹西平躺在臥室的地板上，雖然緊急打119求助，但曹西平已經明顯死亡。據悉，警方通知曹西平的二哥，但對方不願出面處理，又再聯繫曹西平其他兄長，卻都未獲回應，曹西平的遺體目前會暫放在板橋殯儀館冰存。