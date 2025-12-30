資深男星曹西平今（30）日驚傳猝逝，享壽 66歲，他曾多次感嘆「沒有家人」，父母在多年前已離世，與4個親兄弟全鬧翻，與他最親近的就是「前嫂嫂」龍千玉，以及乾兒子Jeremy。稍早，Jeremy在臉書上發聲，喊話親屬：「我只想尋求跟四哥有血緣關係的人，請你們把四哥的後事全權交予我處理。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
曹西平乾兒子發聲　喊話親屬：請將後事交予我處理

乾兒子Jeremy今日稍早透過曹西平的臉書發聲，表示「目前，我只想尋求跟四哥有血緣關係的人，請你們把四哥的後事全權交予我處理，因為我們沒有法律認定的父子關係，警方及相關業者不讓我好好處理四哥的後事」。

▲曹西平晚年將重心投入西門町飾品店「Jeremy 穿洞日常」，親力親為的職人態度讓「曹西平的店」在網路累積超過 6000 則 5 星好評。他曾表示這家店是他的生命寄託，如今親切服務的身影已成絕響。（圖／翻攝自曹西平臉書）
▲曹西平（如圖）曾多次感嘆「沒有家人」，父母在多年前已離世，與4個親兄弟全鬧翻。（圖／翻攝自曹西平臉書）
Jeremy不捨說：「明明我是最親的兒子，最後還要公告招領。」無奈不知該怎麼做，才能好好保護四哥，幫他處理好人生的大事。

根據《ETtoday新聞雲》報導，Jeremy與曹西平最後一次聯繫是在29日凌晨2時許，之後乾兒子無法聯繫上他，直到昨晚，Jeremy從昨天從日本返回，約10時27分到家後，才發現曹西平躺在臥室的地板上，雖然緊急打119求助，但曹西平已經明顯死亡。據悉，警方通知曹西平的二哥，但對方不願出面處理，又再聯繫曹西平其他兄長，卻都未獲回應，曹西平的遺體目前會暫放在板橋殯儀館冰存。

▲曹西平
▲曹西平乾兒子發文。（圖／翻攝自臉書 曹西平的粉絲愛團）
曹西平個人檔案

曹西平  享壽 66歲
生日：1959年2月12日
逝世：2025年12月29日
生平：1982年以《野性的青春》專輯出道，為動感偶像歌手，曾被譽為「台灣西城秀樹」，之後逐漸轉型主持，曾擔任評審與時尚達人。
代表作：
唱片：《野性的青春》、《熱情的姑娘》、《九點半》
主持：《來電五十》
個人特色：哨子不離身（象徵嗶嗶叫）、毒舌評論、愛噴香水、大紅外套


相關新聞

曹西平過世突然！沈玉琳罹癌不捨送別　痛悼：沒想到是最後一面　

曹西平早吐遺願！拜託乾兒子1事爆哭：謝謝陪我過人生最後一哩路

曹西平驟逝！生前路邊吃便當內幕曝光　他嘆：別用異樣眼光看待我

曹西平猝逝生前一語成讖！前嫂嫂龍千玉淚揭對話　悲嘆：無法接受