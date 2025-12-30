我是廣告 請繼續往下閱讀

曹西平爆家中離世！享壽66歲 前一天才發文嘆：天災人禍誰躲得過

▲曹西平昨日深夜驚傳在家中過世，新北市消防局晚間10時許接獲報案，報案人為曹西平的乾兒子，表示返家後發現曹西平倒臥屋內，已無生命跡象。（圖／翻攝自曹西平臉書）

曹西平以《野性的青春》一曲演藝圈走紅！喊名言「你這個醜八怪」上遍綜藝節目

▲曹西平（左）除了歌手身分外，也活躍於綜藝節目與談話性節目，節目中一句「你這個醜八怪」，成為許多觀眾的經典回憶。右為辛龍。（圖／翻攝曹西平臉書）

資深藝人曹西平昨（29）日深夜驚傳在家中猝逝，享壽66歲。新北市消防局晚間10時許接獲報案，救護人員到場後確認已明顯死亡多時，經家屬確認後放棄急救。令人震驚的是，曹西平前一日才在社群平台發文，提到全台有感地震並感嘆天災人禍無常，還提醒網友注意安全，未料隔日即傳出噩耗。消息曝光後，震撼演藝圈與粉絲，不少網友湧入他的臉書粉專表達不捨與哀悼。曹西平昨日深夜驚傳在家中過世，享壽66歲。據悉，新北市消防局晚間10時許接獲報案，報案人為曹西平的乾兒子，表示返家後發現曹西平倒臥屋內，已無生命跡象。救護人員到場後研判已死亡多時，出現屍斑與屍僵，經家屬確認後放棄急救，後續交由警方處理，初步疑似為內科疾病引發死亡，相關細節仍待進一步釐清。消息傳出後引發外界高度震驚，尤其曹西平28日清晨全台發生有感地震時，才在臉書發文直呼：「嚇死人好大的地震，大樓好像要倒下來了，你們有感嗎？嚇死我了」，隨後又感性寫下，經歷過太多事情後，對很多事情已看得很淡，「什麼都不太重要了，天災人禍誰又可以躲得過呢？」並提醒網友「最近很多天災人禍請大家注意安全留意身邊可疑的人」，未料短短一天後便傳出猝逝消息，讓不少粉絲直呼難以接受。曹西平1982年以歌曲《野性的青春》走紅歌壇，當年以動感形象受到矚目，被媒體封為「台灣西城秀樹」。除了歌手身分外，他也活躍於綜藝節目與談話性節目，直率敢言的風格深植人心，節目中一句「你這個醜八怪」更成為許多觀眾的經典回憶。曹西平入行超過40年，即便近年逐漸淡出演藝圈，仍持續透過社群平台與網友互動，分享生活與心情，許多網友聽聞消息感到震驚不捨，紛紛湧入臉書粉專留言哀悼，也有人震驚詢問：「不是真的吧？」截至截稿前，家屬與經紀人尚未對外發表正式回應。