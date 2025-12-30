我是廣告 請繼續往下閱讀

曹西平吹哨罵「你這個醜八怪」成經典！曾自曝帶哨子原因

▲曹西平曾解釋，自己隨身攜帶哨子的原因，坦言早期節目來賓眾多、搶話嚴重，自己帶哨子只是為了維持秩序。（圖／中視提供）

曹西平年輕舊照曝光！狄鶯、王彩樺認證：以前很帥

▲曹西平經常在臉書分享生活點滴與年輕時的舊照，昔日帥氣模樣獲得無數人稱讚。（圖／翻攝自曹西平臉書粉專）

曹西平鬧翻昔日搭擋包偉銘！曾當面對質怒嗆：為何缺席演唱會

▲包偉銘結婚時僅透過臉書通知曹西平，讓曹感到未受尊重相當不滿。右為包偉銘妻子劉依純。（圖／漢森娛樂提供）

資深藝人曹西平昨（29）日深夜驚傳在新北市住處過世，享壽66歲，初步研判疑似內科疾病引發，消息曝光後引發外界不捨哀悼。曹西平出道逾40年，以歌曲《野性的青春》走紅，年輕時模樣英俊帥氣，後來他從歌手轉戰綜藝，以直言敢罵的大砲性格與吹哨大罵「你這個醜八怪」成為經典。曹西平曾自曝隨身攜帶哨子的原因，是希望大家在節目中搶話時能管秩序，而他過往與昔日搭擋包偉銘的心結也隨之被翻出。曹西平1982年以歌曲《野性的青春》走紅歌壇，憑藉動感形象迅速受到矚目，當年被媒體封為「台灣西城秀樹」。淡出歌壇後，他轉戰綜藝圈，頻繁出現在各大通告節目，手拿哨子維持秩序、一句「你這個醜八怪」成為代表性台詞，坊間也流傳「被他罵過的都會紅」。曹西平曾解釋，自己隨身攜帶哨子的原因，坦言早期節目來賓眾多，開場就有十幾二十個，經常發生搶話嚴重的情形，「大家都搶話講，長輩反應比較慢，小朋友機哩瓜啦講，還講沒就收工了」，透露自己帶哨子只是為了維持秩序。過去曹西平曾登上狄鶯、王彩樺主持的節目《今夜不流淚》時，同場來賓小甜甜（張可昀）脫口：「曹大哥長得比較抽象。」狄鶯、王彩樺與向娃當場驚呼：「以前他很帥！」近年來曹西平雖然較少公開演出，但仍活躍於臉書，經常與網友互動，經常分享生活點滴與年輕時的舊照。他年輕時五官清秀、造型清爽，梳著高高的捲短髮，帥氣模樣至今仍被獲得不少粉絲讚賞。入行超過40年的曹西平，因個性直率、敢言敢怒，也曾多次與圈內人產生摩擦。他與包偉銘於1989年曾搭檔主持《來電五十》，卻傳出多年不合，後來曹西平曾在節目中坦言，自己對包偉銘早有不滿，尤其對方結婚時僅透過臉書通知，讓他感覺未受到應有的尊重。更讓曹西平難以釋懷的是，當年家道中落、生活陷入困境時，自己曾在台中公園對面擺攤賣可麗餅，但包偉銘並未伸出援手，讓他感到心寒，「如果說是朋友，有來看過嗎？」過去包偉銘還曾公開認證龍千玉老公是曹南平，讓曹西平相當不悅，坦言這件事成為雙方正式結下樑子的關鍵，要求包偉銘對外不要再自稱是「曹西平的好朋友」，兩人關係進一步惡化。某次錄影，曹西平與包偉銘再度同台，現場氣氛明顯僵化，曹西平當場質問包偉銘，為何未出席自己的演唱會，他還親自參加包偉銘婚禮。當下包偉銘的妻子劉依純出面緩頰，解釋因人在國外無法出席，卻立刻遭曹西平反擊：「小S也在國外，但有送花籃。」一句話讓全場瞬間冷場。不過曹西平事後受訪時也表示，自己早已放下，希望外界不要再多加追問。