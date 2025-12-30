我是廣告 請繼續往下閱讀

曹西平前天才剛發地震文！感嘆「天災人禍誰躲得過」

我就是坐在那裡我不會動，一切交給老天爺的安排

不知道我是經歷過太多事情之後，很多事情越看就越淡，什麼都不太重要了，天災人禍誰又可以躲得過呢？

▲曹西平日前大地震時才發文感嘆「一切交給老天安排」、「天災人禍誰躲得過」，沒想到突然驚傳過世。（圖／翻攝自曹西平臉書）

曹西平深夜猝逝「鐵粉全心碎」！警方已排除外力介入

資深藝人曹西平昨（29）日深夜驚傳在家中猝逝，享壽66歲，演藝圈在年末又投下震撼消息。由於平常曹西平非常喜愛在臉書跟粉絲互動，前天宜蘭發生大地震時，他才在臉書感嘆「一切交給老天安排」、「天災人禍誰躲得過」，沒想到突然驚傳過世，讓許多粉絲不敢置信，紛紛湧入他的臉書哀悼。曹西平日前在大地震之後有感而發在臉書分享心境，寫下文章「四哥經過921大地震洗禮之後，我都不會跑，，孩子們在外面問我一個人在家還好嗎？我就沒有躲坐在椅子上，該發生就發生了想多了也沒有用，到了這個年紀了有什麼好想的。」曹西平說：「連過個小小馬路都有事情發生，車子就撞過來了人也飛出去了，每天都有突發狀況發生不是嗎？你們認為不可能的事情它就是發生了，活生生的呈現在你我的眼前不是嗎？」然而熱愛在臉書分享生活大小事的曹西平，在過世消息曝光後，不少鐵粉都湧入哀悼表示：「真的不敢相信每天跟我們哈拉的四哥就這樣離開，一路好走」、「但願您能在天上與父母團聚，這輩子辛苦了曹大哥」、「每天都會回覆我們的曹大哥，真的不敢相信.....RIP」、「無常總是會來，只是不知道何時，就如同你說的一切老天安排，希望您一路好走曹大哥」。據悉，新北市消防局三重分隊29日深夜22時27分接獲通報，前往曹西平位在三重住處，三重轄區警方到場協助，初步排除外力介入，但詳細死因仍待後續進一步釐清。