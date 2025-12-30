警方初步研判無外力介入，疑為內科因素導致死亡，詳細死因仍有待後續釐清

▲曹西平疑似因心血管疾病離世，讓小鬼（如圖）離世再度被提及。（圖／翻攝自黃鴻升IG@aes_alien）

▲已故男星高以翔當年因心源性猝死離世。（圖／翻攝自高以翔臉書）

▲曹西平生平檔案（圖／NOWNEWS社群中心製）

資深藝人曹西平昨（29）日深夜驚傳於新北市三重住處離世，享壽66歲，消息曝光後震撼演藝圈，警方說明曹西平是由同住的乾兒子Jeremy發現倒臥屋內，救護人員趕抵時已無呼吸心跳，且身體出現明顯屍斑，經現場確認後放棄急救，。Jeremy也透露曹西平生平有高血壓等心血管疾病，事實上不僅曹西平，就連已故藝人小鬼黃鴻升、高以翔、戎祥等人，都是因為心血管相關疾病離世，台大醫院的許榮彬、黃瑞仁在小鬼離世時，也多次出面呼籲心血管疾病是「沉默殺手」，需要特別注意。據悉，乾兒子Jeremy向警方表示曹西平生前有高血壓病史，但並未規律回診追蹤，也未長期服藥控制，相關訊息曝光後，外界普遍推測高血壓可能是造成此次猝逝的重要因素之一。Jeremy也透露曹西平平時習慣趴睡在電腦桌前休息，推測可能是在休息過程中突發狀況，倒臥於桌旁地板，未及時獲得協助。曹西平的離世，再度引發社會對心血管疾病的高度關注，回顧過往，演藝圈曾發生多起類似憾事：2019年男星高以翔在錄製節目時突然倒下，送醫後不治，死因為心源性猝死，年僅35歲；2013年，藝人戎祥因心肌梗塞過世，享年44歲。2020年，歌手兼演員黃鴻升（小鬼）則因主動脈剝離驟逝，年僅36歲，震驚社會。對於外界關注死因細節，乾兒子Jeremy稍早透過曹西平臉書對外說明，強調「四哥是睡著走的，無病無痛」，並表示家屬不希望進行相驗，只盼能專心處理後事，希望讓曹西平安靜、有尊嚴地走完人生最後一程的心情。醫界指出，高血壓、心血管相關疾病因初期症狀不明顯常被忽視，卻會長期損害血管與心臟功能。一旦引發心肌梗塞、腦溢血或主動脈剝離，往往發生得又快又急，留給本人與家屬的反應時間極短。從曹西平疑似因高血壓猝逝，到多名中壯年甚至年輕藝人突然離世，都顯示心血管疾病早已出現年輕化趨勢。醫師也再次呼籲，高血壓並非老年專利，而是一種需要長期監測、穩定治療的慢性病，在高工時、高壓力的演藝圈環境中，更不能輕忽任何身體警訊。