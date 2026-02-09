我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天女孩登上NBA大螢幕。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天女孩和奧克拉荷馬市長合影。（圖／樂天桃猿提供）

樂天女孩赴美交流計畫圓滿完成，此行不僅受邀前往奧克拉荷馬市政府、拜會現任市長大衛霍特(David Holt)，女孩們還以球迷身分觀看雷霆隊主場迎戰休士頓火箭隊的精彩賽事。此外，樂天女孩也獲得雷霆隊官方啦啦隊「Thunder Entertainers」的邀請一起共舞，並登上球場大螢幕，展現最具感染力的台式應援魅力，吸引全場目光。樂天女孩近日前往美國奧克拉荷馬市進行文化交流，拜會完現任市長大衛霍特後，女孩們也前往Paycom Center觀看NBA賽事，原本只是以球迷身分受邀觀賽，沒想到場中竟出現驚喜橋段，獲得雷霆隊官方啦啦隊「Thunder Entertainers」邀請共舞。「Thunder Entertainers」發現在觀眾席的樂天女孩，基於日前舞蹈交流建立的深厚友誼，不僅帶著她們參觀球場，最終在對方的熱情邀請下，樂天女孩與雷霆啦啦隊共舞，在全場近兩萬名球迷面前，展現最熱血且具感染力的台式應援，瞬間點燃當地球迷的熱情，將氣氛推向最高潮。另外，市長大衛霍特相當肯定啦啦隊應援文化，在推動城市運動觀光中扮演的重要角色，他表示:「樂天女孩們自台灣不遠千里而來，實屬難得。甚至近一周都在市內參訪並積極參與活動，令他感到驚艷，下次一定要再度回來！」樂天女孩隊長曲曲說：「市長才剛與國際足協 (FIFA) 主席見面完，就來接見我們，可見體育與樂天桃猿都相當受重視，市長真的很帥！」溫妮也指出:「在奧克拉荷馬市，亞裔並非多數，甚至大多數的台灣人並不認識這座城市。但我們在這趟旅程中，仍深刻感受到這座城市溫暖與包容。」為此趟行程畫下完美的句點。