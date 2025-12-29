我是廣告 請繼續往下閱讀

▲熊霓出道至今都以長髮造型進行活動，近日宣布剪去陪伴15年的長髮。（圖／翻攝自熊霓IG@michelle02_14）

耳下激短髮亮相 俐落造型氣質大升級

▲熊霓在IG上曬出短髮新造型。（圖／翻攝自熊霓IG@michelle02_14）

剪掉的是長髮，留下的是勇氣

樂天女孩成員熊霓向來以甜美形象、飄逸長髮深植球迷心中，昨（28）日她無預警在IG曬出剪髮影片，親自公開「一刀剪掉15年長髮」的過程，宣布正式換上全新短髮造型，畫面曝光後立刻引發討粉絲及球迷暴動，不少人直呼：「真的超好看！」從影片中可見，熊霓換上耳下長度的俐落短髮，髮尾微微外翹，搭配輕盈空氣瀏海，不僅修飾臉型，也讓整體氣質顯得更加清爽有精神，另外她身穿黑白拼接針織洋裝，對著鏡頭露出燦爛笑容，一邊撥弄新髮型，一邊展現滿意神情，短髮造型反而突顯她原本的甜美五官。熊霓也在貼文中親自分享心情，坦言這是自己睽違15年再次剪短頭髮，她表示這件事其實想了很久，直到現在才終於鼓起勇氣付諸行動：「年輕想體驗就去嘗試，不管是生活還是自己，都值得好好被對待。」字裡行間流露出對人生與自我的重新選擇。特別引發共鳴的是，熊霓在貼文中寫下：「剪掉的是長髮，留下的是勇氣。」她直言22歲的自己選擇不再猶豫，很喜歡現在的模樣，也期待接下來每一步，這段話被不少粉絲截圖轉發，認為不只是換髮型，更像是一種階段性的成長宣言。貼文曝光後短時間內湧入大量按讚與留言，粉絲紛紛大讚新造型：「美麗爆擊」、「短髮超適合」、「氣質直接升級」，也有人甜蜜告白表示：「長髮短髮我都愛。」熊霓這次大膽轉換形象，不僅沒有掉粉，反而再度掀起一波討論熱潮。