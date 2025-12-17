《NOWNEWS今日新聞》今（17）日稍早已詢問丘薆所屬的樂天桃猿球團，至截稿前尚未獲得回應。

▲中國職棒啦啦隊CPB Girls 20人入圍名單出爐，驚見現役樂天女孩丘薆（第三排右2）。（圖／翻攝自微博）

現役樂天女孩丘薆入圍 台灣應援圈瞬間聚焦

▲丘薆是樂天女孩人氣成員之一，目前加入啦啦隊已經是第2年。（圖／翻攝自丘薆IG@hobby0205）

是否牽動跨境應援版圖 球迷態度分歧

▲丘薆2024年加入樂天女孩，是隊內人氣成員之一。（圖／翻攝自丘薆IG@hobby0205）

中國棒球城市聯賽（CPB）打造專屬啦啦隊「CPB Girls」的計畫持續推進，近日官方流出的「線下決選入圍名單」正式曝光，現役樂天女孩丘薆赫然出現在名單中，讓不少粉絲、球迷都十分驚訝。根據目前在社群流傳的名單資訊，本次線下決選入圍人數高達20人，名單相當多元，也讓CPB Girls成為近期兩岸應援圈討論度最高的關鍵字之一。CPB Girls線下決選入圍名單最引發台灣球迷關注的，是入圍名單中驚見現役中職樂天女孩丘薆的名字，由於丘薆目前仍活躍於台灣職棒應援舞台，相關資訊曝光後，立刻在各大社群平台掀起討論，不少球迷第一時間開始：「是真的參賽嗎」、「是否為個人報名」，而丘薆被點名入圍，也已成功讓CPB Girls話題跨出中國市場，正式進入台灣啦啦隊圈的雷達範圍。回顧CPB Girls整體操作節奏，其實早在第一波徵選宣傳片釋出時，就已成功製造話題，當時影片中找來王笑笑、Amis等多名熟面孔舞者入鏡，大跳K-pop經典舞曲，曾被台灣球迷誤以為是「前中職女神前進中國發展」，引發一波誤會與討論。如今線下決選名單再度出現具台灣辨識度的名字，更讓外界感受到，CPB Girls並非單純徵選新手，而是有意在初期就透過話題人物與規模陣容，快速堆疊聲量，建立市場關注度。現年25歲的丘薆是樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls成員之一，高中曾是熱音社主唱的丘薆，因為想突破舒適圈挑戰自己，因此決定前進啦啦隊領域，為自己開創不一樣的人生。事實上，丘薆大學時期就已經涉足演藝圈，累積了許多主持跟直播的經驗，她曾說過這樣的多元嘗試讓她的演藝技能有所提升，也對自己在演藝圈的發展有更多的可能性。隨著線下決選名單曝光，部分台灣球迷也開始討論未來是否會出現「跨境應援流動」的可能性，有支持者認為啦啦隊屬於表演工作，個人若有海外發展機會並非壞事；但也有不少球迷持保留態度，指出台灣職棒應援環境成熟、曝光度高，且中國市場仍處於制度與文化建立階段，短期內要複製台灣的應援生態並不容易。特別是在現役成員被點名的情況下，球迷更關心的是資訊是否透明，避免不必要的誤解與揣測。接下來，CPB Girls的重點將落在「線下決選實際內容」與最終成員名單是否正式公布，外界普遍認為，若官方能清楚說明入圍身分、參與性質與未來規劃，將有助於降低爭議、回歸專業討論。對台灣球迷而言，關注焦點已不只是誰入圍，而是這波徵選是否會真正影響應援市場生態，隨著CPB Girls成軍進度持續推進，相關發展勢必仍將牽動兩岸啦啦隊圈的高度關注。