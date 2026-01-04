我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今日廉世彬（如圖）現身「Cheer Up！」活動，與粉絲近距離互動，不僅親自送餐、簽名，還一起玩遊戲。（圖／CHEER UP提供）

樂天「韓援三本柱」廉世彬連兩天出席「Cheer Up！」女孩快閃盛典，一頭深色新髮型驚喜亮相，立刻吸引粉絲目光，紛紛大讚：「好看。」她坦言因為長期漂染導致髮質受損，所以乾脆染深。而新的一年到來，廉世彬除了安排中文學習，被問到新年願望，她秒答賺很多錢，還不忘幽默喊話：「廣告請打給我！」廉世彬分享跨年行程，表示當天在韓國和家人一起看韓劇《金部長的夢想人生》，等到接近午夜時，才趕緊轉到倒數節目一起迎接新年。被問到新年新希望，她秒答「賺很多錢」，並喊話各大廠商說：「廣告請打給我！」隨後廉世彬補充，希望未來能有機會和粉絲舉辦「晚餐秀」形式的活動，創造更近距離的互動回憶。今日廉世彬現身「Cheer Up！」活動，與粉絲近距離互動，不僅親自送餐、簽名，還一起玩遊戲，現場氣氛熱鬧又溫馨。她3日抵台時便頂著全新深髮亮相，透露自己在去年夏天曾將頭髮染淺，但因為長期漂染導致髮質受損，「染淺髮很久了，髮質變得很差，所以乾脆染深」。由於粉絲早已習慣她的淺色髮型，甚至有人笑稱她像「茄子」，廉世彬立刻澄清：「我的頭髮不是紫色啦！」未來是否還有機會再染淺？她坦言因為目前是蓋色狀態，若再漂染髮質恐怕會完全受損，「短期內應該不會再染淺」。此外，經紀公司也正替廉世彬安排中文學習，請來線上中文家教，並計畫每週撥出兩次時間學習，雖然目前還不太會說中文，但其實聽得懂不少，聽到翻譯Joy用中文說明時，還會跟著附和「真的、真的」。談到學會中文後最想做的事？廉世彬笑答「吵架」，隨即解釋：「我很喜歡聊天，但現在沒辦法用中文順暢聊天，希望以後能用中文跟大家、跟女孩們多聊天。」