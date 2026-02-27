大樂透第115000028期今（27）日228連假第一天開獎，同步登場的大樂透春節加碼活動持續送出獎金，自2月12日起至3月3日連續20天加開100萬大紅包及10萬小紅包。台彩晚間22時公布派彩結果，本期大樂透頭獎未開出，邁入連續3槓，下期2月28日預估銷售1.5～1.6億元，頭獎累積金額預估為1.6億元。但本期開出1注貳獎，由高雄市前鎮區「金贏贏彩券行」開出，這名悲情幸運兒只差1號就能晉升億萬富翁，最終只能拿到356萬元獎金；大樂透春節加碼部分，送出19組春節大紅包、35組春節小紅包，總計54組。《NOWNEWS今日新聞》一次列出獎號、中獎彩券行，提供給讀者一次對完。
大樂透2/27頭獎未送出！開出1注貳獎：獎金剩356萬
今（27）日晚間大樂透頭獎上看1.2億，台彩晚間透過直播開獎，第115000028期大樂透開獎號碼為「14、18、19、34、45、47」，特別號則是「48」。本期雖然未開出頭獎，但有1名貳獎得主誕生，中獎彩券行是位於高雄市前鎮區崗山南街279號的「金贏贏彩券行」。
根據大樂透中獎規則，只要中得任5個號碼+特別號，就可以獲得貳獎獎金，但頭獎規定卻是需中得6個號碼，這位「悲情幸運兒」只差1號就可以抱走頭獎，最終只能帶走356萬8884元，相當可惜。
大樂透春節加碼結果出爐！2/27春節大紅包開出19組、小紅包35組
2月27日大樂透春節加碼獎項開出情形，本期大紅包開出19組，總中獎注數為21注，其中17組為單注中獎，2組為2注均分；本期小紅包開出35組，總中獎注數為42注，其中29組為單注中獎，5組為2注均分，1組為3注均分。
活動截至本期為止累積開出大紅包組數為396組，剩餘84組，累積開出小紅包組數為633組，剩餘167組，次期2月28日將繼續加開大紅包及小紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。
🟡2月27日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000028期）
大樂透獎號：14、18、19、34、45、47，特別號48。
49樂合彩：14、18、19、34、45、47。
大樂透春節加碼大紅包、小紅包獎號
春節大紅包：03、15、16、19、24、27、35、40、44。
春節小紅包：09。
今彩539：01、22、23、37、39。
39樂合彩：01、22、23、37、39。
3星彩：622。
4星彩：0591。
※大樂透春節加碼大小紅包開獎結果：點此查看
※派彩結果以台彩官網資料為主
大樂透春節加碼大紅包中獎彩券行
