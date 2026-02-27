大樂透第115000028期今（27）日228連假第一天開獎，同步登場的大樂透春節加碼活動持續送出獎金，自2月12日起至3月3日連續20天加開100萬大紅包及10萬小紅包。台彩晚間22時公布派彩結果，本期大樂透頭獎未開出，邁入連續3槓，下期2月28日預估銷售1.5～1.6億元，頭獎累積金額預估為1.6億元。但本期開出1注貳獎，由高雄市前鎮區「金贏贏彩券行」開出，這名悲情幸運兒只差1號就能晉升億萬富翁，最終只能拿到356萬元獎金；大樂透春節加碼部分，送出19組春節大紅包、35組春節小紅包，總計54組。《NOWNEWS今日新聞》一次列出獎號、中獎彩券行，提供給讀者一次對完。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大樂透2/27頭獎未送出！開出1注貳獎：獎金剩356萬

今（27）日晚間大樂透頭獎上看1.2億，台彩晚間透過直播開獎，第115000028期大樂透開獎號碼為「14、18、19、34、45、47」，特別號則是「48」。本期雖然未開出頭獎，但有1名貳獎得主誕生，中獎彩券行是位於高雄市前鎮區崗山南街279號的「金贏贏彩券行」。

根據大樂透中獎規則，只要中得任5個號碼+特別號，就可以獲得貳獎獎金，但頭獎規定卻是需中得6個號碼，這位「悲情幸運兒」只差1號就可以抱走頭獎，最終只能帶走356萬8884元，相當可惜。

▲大樂透第115000028期開出一注貳獎，由高雄市前鎮區崗山南街279號「金贏贏彩券行」開出。（圖／Google地圖）
▲大樂透第115000028期開出一注貳獎，由高雄市前鎮區崗山南街279號「金贏贏彩券行」開出。（圖／Google地圖）
大樂透春節加碼結果出爐！2/27春節大紅包開出19組、小紅包35組

2月27日大樂透春節加碼獎項開出情形，本期大紅包開出19組，總中獎注數為21注，其中17組為單注中獎，2組為2注均分；本期小紅包開出35組，總中獎注數為42注，其中29組為單注中獎，5組為2注均分，1組為3注均分。

活動截至本期為止累積開出大紅包組數為396組，剩餘84組，累積開出小紅包組數為633組，剩餘167組，次期2月28日將繼續加開大紅包及小紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。

▲2026台彩春節加碼時程，大樂透、今彩539。（圖／台彩官網）
▲2026台彩春節加碼時程，大樂透、今彩539。（圖／台彩官網）
🟡2月27日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000028期）

大樂透獎號：14、18、19、34、45、47，特別號48。
49樂合彩：14、18、19、34、45、47。

大樂透春節加碼大紅包、小紅包獎號
春節大紅包：03、15、16、19、24、27、35、40、44。
春節小紅包：09。

今彩539：01、22、23、37、39。
39樂合彩：01、22、23、37、39。

3星彩：622。
4星彩：0591。

※大樂透春節加碼大小紅包開獎結果：點此查看

※派彩結果以台彩官網資料為主

大樂透春節加碼大紅包中獎彩券行

▲▼2月27日大樂透春節加碼開出19組大紅包、35組小紅包。（圖／翻攝自台彩官網www.taiwanlottery.com）
▲▼2月27日大樂透春節加碼開出19組大紅包、35組小紅包。（圖／翻攝自台彩官網www.taiwanlottery.com）
 

 

更多「2026過年」相關新聞。

相關新聞

大樂透2/27連假開獎！1.2億頭獎、春節大小紅包、今彩539獎號快看

大樂透、威力彩2/26開獎了！春節紅包送45組　百萬中獎彩券行一覽

大樂透2/26初十開獎！1億頭獎、春節大小紅包、今彩539獎號一次看

大樂透2/25初九貳獎開6注！春節大紅包送21組　中獎彩券行一次看