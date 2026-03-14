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2026世界棒球經典賽「日本VS委內瑞拉」資訊

2026年世界棒球經典賽8強對戰組合

對戰組合 開打時間 波多黎各 義大利 15日，早上3：00 美國 美國 加拿大 14日，早上8：00（美國勝） 韓國 多明尼加 多明尼加 14日，早上6：30（多明尼加勝） 委內瑞拉 日本 15日，早上9：00

日本隊 VS 委內瑞拉賽事轉播

日本隊 VS 委內瑞拉先發投手

▲日本隊王牌投手山本由伸面對中華隊打線，雖然未被敲安，但送出3次保送，最後僅投2.2局就退場。（圖／記者葉政勳攝,2026.3.6）

▲委內瑞拉代表隊於今（12）日正式宣佈，將在15日的八強戰對陣日本隊時，派出大聯盟明星左投蘇亞瑞茲（Ranger Suárez）掛帥先發。（圖／美聯社／達志影像）

2026 WBC經典賽日本隊觀戰重點

▲頭號巨星大谷翔平展現一貫的宰制力，預賽期間已轟出2發全壘打、貢獻6分打點。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.07）

2026 WBC經典賽日本隊30人名單

▲經典賽日本武士隊吉田正尚在「日澳大戰」敲出逆轉2分砲，助日本隊逆轉戰局。（圖／美聯社／達志影像）

2026 WBC經典賽委內瑞拉觀戰重點

▲超級球星阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）也展現其強大的上壘與壘間破壞力，目前已在本屆賽事中跑回8分，高居所有選手之冠。（圖／美聯社／達志影像）

2026 WBC經典賽委內瑞拉30人名單

▲最讓對手忌憚的莫過於兩屆大聯盟打擊王阿萊斯（Luis Arraez）。阿萊斯在預賽階段手感發燙，14個打數敲出7支安打，其中包括4支二壘安打與2發全壘打，打擊率高達5成。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典觀戰重點

▲經典賽多明尼加隊在8強賽以10：0提前在第7局「扣倒」韓國隊，不僅成功闖入4強，更拿下洛杉磯奧運的入場票。（圖／美聯社／達志影像）

2026WBC世界棒球經典賽「中華隊賽程賽況」

決賽圈規則：球數限制八強起放寬 提前結束比賽四強消失

▲2026年第六屆世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）八強戰將在3月14日開打。（圖／取自World Baseball Classic X）

2026世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）已經進入到最後的8強淘汰賽階段，美洲勁旅委內瑞拉將要以D組第2的身分對上C組的第1的日本，雙方分別派出蘇亞瑞茲（Ranger Suarez）和山本由伸先發。這是本屆WBC八強賽的最後一場比賽，兩大強權誰能勝出也受到外界關注，兩隊過去並未在經典賽交手過，因此明日的比賽將會是歷史性的首戰。《NOWNEWS》在賽前一天為讀者整理日委大戰資訊、兩隊關鍵人物、30人名單，以及WBC經典賽觀戰重點，提供讀者參考。： 2026年3月15日09:00（台灣時間）： 邁阿密龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）： 日本過去和委內瑞拉未在經典賽交手過。：愛爾達電視、緯來電視網、東森電視、台視山本由伸在本屆經典賽C組預賽首戰便打頭陣，他當時交手中華隊展現絕對的壓制力，主投2.2局雖然送出3次保送，但只用了53球便送出2次三振，完全沒有被敲出任何安打。在王牌穩住陣腳下，日本隊最終以13：0狂勝奪下開門紅。隨著比賽進入八強複賽，日本隊深知委內瑞拉打線擁有極強爆發力，因此再次祭出這張「王牌」，希望能憑藉他頂級的控球與囚煨，封鎖大聯盟級的美洲重砲軍團。道奇官方日前也發布聲明表示，山本由伸會跟隨日本隊直至最後，但美媒《Sportskeeda》接著爆料，根據山本由伸與道奇球團簽署的參賽協議，他在八強戰之後將「不再登板投球」，只能在場邊為隊友加油。對日本球迷而言，蘇亞瑞茲最令人印象深刻的，莫過於他在去年季後賽對決道奇隊時的強大壓制力。當時他中繼5局僅失1分，更在該場比賽中三度解決大谷翔平，生涯對戰大谷的打擊率僅有2成。這種「專投明星」的特質，讓他成為委內瑞拉教練團眼中對抗日本隊的最佳人選。蘇亞瑞茲在本屆經典賽預賽中，曾在交手荷蘭一戰先發登板。當時他主投2局，被敲出3安、失1分。日前委內瑞拉教頭曾透露，蘇亞瑞茲預計只會投60至65球。面對這名控球極佳的左投，日本隊監督井端弘和也做足功課。井端指出，蘇亞瑞茲不只靠球速硬拚，而是憑藉靈活的配球與控制球角來取勝，尤其是上季僅投出38次保送，展現了生涯最佳的控球。井端弘和特別提醒日本隊打者：「蘇亞雷斯對付右打者時，變速球使用頻率極高。打者不需要每一種球都去追打，必須鎖定好目標球種揮擊。」上屆經典賽冠軍日本代表隊，在東京巨蛋進行的C組預賽中，以4戰全勝的無敵姿態強勢挺進八強。儘管本戰對手委內瑞拉實力強悍，但對於志在衛冕的「侍日本」而言，這場比賽不容有失，目標只有一個：達成經典賽連霸紀錄。日本隊的打線相當火燙，頭號巨星大谷翔平展現一貫的宰制力，預賽期間已轟出2發全壘打、貢獻6分打點；而另一名經典賽時總會爆發的吉田正尚手感同樣火燙，全壘打與打點數雙雙追平大谷，兩人組成的重砲連線將成為日本隊衝擊四強的最強利器。投手（15位）：山本由伸（洛杉磯道奇）、高橋宏斗（中日龍）、曾谷龍平（歐力士）、宮城大彌（歐力士）、北山亘基（日本火腿）、菊池雄星（洛杉磯天使）、松井裕樹（聖地牙哥教士）、大谷翔平（洛杉磯道奇）、伊藤大海（日本火腿）、平良海馬（琦玉西武獅）、大勢（讀賣巨人）、石井大智（阪神虎）、種市篤暉（千葉羅德）、松本裕樹（福岡軟銀鷹）、菅野智之（自由球員）捕手（3位）：中村悠平（養樂多燕子）、坂本誠志郎（阪神虎）、若月健矢（歐力士）內野手（7位）：村上宗隆（芝加哥白襪）、小園海斗（廣島鯉魚）、岡本和真（多倫多藍鳥）、牧原大成（福岡軟銀鷹）、源田壯亮（琦玉西武獅）、牧秀悟（橫濱DeNA）、佐藤輝明（阪神虎）外野手（5位）：鈴木誠也（芝加哥小熊）、近藤健介（福岡軟銀鷹）、周東佑京（福岡軟銀鷹）、森下翔太（阪神虎）、吉田正尚（波士頓紅襪）南美強權委內瑞拉在D組預賽最後一戰，於邁阿密龍帝霸公園球場（loanDepot Park）與多明尼加展開巔峰對決，最終惜敗給多明尼加、以小組第二之姿挺進複賽。委內瑞拉此戰將以「客隊」身分出擊，目標是擊敗衛冕軍日本代表隊，力拚繼2009年以來、睽違17年重返經典賽四強。委內瑞拉打線目前正處於巔峰狀態，其中最讓對手忌憚的莫過於兩屆大聯盟打擊王阿萊斯（Luis Arraez）。阿萊斯在預賽階段手感發燙，14個打數敲出7支安打，其中包括4支二壘安打與2發全壘打，打擊率高達5成。此外，超級球星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）也展現其強大的上壘與壘間破壞力，目前已在本屆賽事中跑回8分，高居所有選手之冠。面對由山本由伸領軍的日本隊投手群，這組由阿萊斯負責推進、阿庫尼亞展現速度與火力的進攻組合，將是委內瑞拉能否勝出的關鍵。José Alvarado（費城費城人）、Eduard Bazardo（西雅圖水手）、José Buttó（舊金山巨人）、Enmanuel De Jesus（邁阿密馬林魚）、Yoendrys Gómez（坦帕灣光芒）、Pablo López（明尼蘇達雙城）、Keider Montero（底特律老虎）、Daniel Palencia（芝加哥小熊）、Eduardo Rodriguez（亞利桑那響尾蛇）、Antonio Senzatela（科羅拉多落磯）、Ranger Suárez（波士頓紅襪）、Angel Zerpa（密爾瓦基釀酒人）、Germán Márquez、Carlos Guzman、Andrés Machado、Oddanier Mosqueda、Ricardo SanchezSalvador Perez（堪薩斯皇家）、William Contreras（密爾瓦基釀酒人）Luis Arraez（舊金山巨人）、Willson Contreras（波士頓紅襪）、Maikel Garcia（堪薩斯皇家）、Andrés Giménez（多倫多藍鳥）、Eugenio Suárez（辛辛那提紅人）、Gleyber Torres（底特律老虎）、Ezequiel Tovar（科羅拉多落磯）Wilyer Abreu（波士頓紅襪）、Jackson Chourio（密爾瓦基釀酒人）、Ronald Acuña Jr.（亞特蘭大勇士）、Javier Sanoja（邁阿密馬林魚）自從大谷翔平三振掉楚奧特（Mike Trout），帶領日本隊奪下睽違14年的冠軍以來，已經過了3年。這項世界級棒球盛事將於3月5日重返舞台。本屆2026年經典賽共有20支國家隊參賽，分別在三個國家的四大球場展開角逐。這是一場橫跨兩大洲、真正定義全球化的棒球巔峰對決。分組與場地看點： 本屆分組包含：波多黎各聖胡安的A組（主辦國波多黎各、巴拿馬、古巴、加拿大、哥倫比亞）；休士頓Daikin Park的B組（美國、墨西哥、義大利、英國、巴西）；東京巨蛋的C組（衛冕軍日本、南韓、中國、中華隊、澳洲、捷克）；以及邁阿密LoanDepot Park的D組（多明尼加、委內瑞拉、尼加拉瓜、荷蘭、以色列）。美國隊此次可謂傾盡精銳，由4屆美聯MVP得主Aaron Judge領軍，搭配2025年美聯MVP捕手Cal Raleigh、Bryce Harper與Bobby Witt Jr.等強打；投手陣容則由當屆賽揚獎得主Tarik Skubal與Paul Skenes坐鎮。衛冕軍日本隊則有15名上屆奪冠成員回歸，頭號巨星大谷翔平將以洛杉磯道奇隊強打的身分出賽，儘管本屆不擔任投球工作，他作為指定打擊的火力仍是日本爭取二連霸的核心。在經過慘烈的廝殺之後，多明尼加與美國今日攜手挺進四強，日本、委內瑞拉以及義大利、波多黎各明日戰罷後四強就會隨之出爐。⚾️3/5 11:00 中華 0:3 澳洲⚾️3/6 18:00 日本 vs 中華⚾️3/7 11:00 中華 vs 捷克⚾️3/8 11:00 中華 vs 韓國進入八強戰後，為了讓頂尖投手能發揮更強的續航力，球數限制與技術規則與預賽有所不同。預賽單場上限為65球，八強賽提高至80球，進入準決賽與決賽後則放寬至95球。雖然八強賽仍有「5局領先15分提前結束」與「7局領先10分提前結束」的規定，但進入四強準決賽後將全面取消提前結束制，必須打滿9局。八強賽前，每隊若挑戰失敗1次即失去權利；但準決賽起，每隊容許失敗次數增加至2次。