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NBA 2026年季後賽東區準決賽進入生死關頭！台灣時間5月18日，東區龍頭底特律活塞將回到主場Little Caesars Arena，與克里夫蘭騎士展開系列賽第七戰。目前雙方大比分戰成3-3平手，距離東區決賽僅剩最後一步之遙。回顧關鍵的G6生死之戰，活塞在客場展現了窒息式的防守與壓倒性的板凳火力，順利扳平戰局；而今日回到主場進行一戰定生死的搶七大戰，雙方皆已無退路，這將是一場「贏球晉級、輸球回家」的殊死對決。✳️ 克里夫蘭騎士（東區第4） vs. 底特律活塞（東區第1）比賽地點： 活塞主場（Little Caesars Arena）開賽時間： 5月18日（一）上午08：00底特律活塞：絕境重生！少主率汽車城力拼搶七晉級活塞隊在面臨2-3落後的淘汰絕境下展現強大韌性，在G6客場以115比94大勝成功續命，並將戰線帶回主場Little Caesars Arena。活塞擁有本季常規賽東區第一（60勝22敗）的傲人主場優勢與球迷助威。對於核心康寧漢（Cade Cunningham）而言，這正是帶領底特律重返榮耀、證明頂級領袖價值的最關鍵時刻。總教練畢克史塔夫（J.B. Bickerstaff）重申，活塞隊引以為傲的身體對抗與防守施壓，將是第七戰捍衛主場的唯一方針。在關鍵第六戰中，活塞靠著瘋狂衝搶狂抓13個進攻籃板，同時迫使騎士發生高達20次失誤。回到底特律主場後，中鋒杜倫（Jalen Duren）與湯普森（Ausar Thompson）在禁區的嚇阻力，配合全面復甦的板凳火力，將全力幫助活塞隊完成系列賽大逆轉的壯舉。克里夫蘭騎士：背水一戰！克里夫蘭雙槍誓言反客為主騎士隊在錯失G6主場關門的絕佳機會後，被逼入殘酷的客場搶七大戰。在上一場比賽中，騎士在面對活塞的合法身體對抗時完全失去節奏，下半場進攻端全面崩盤。然而這支兼具老將經驗與禁區優勢的隊伍實力絕不容小覻，雙核心米契爾（Donovan Mitchell）與哈登（James Harden）必須忘掉前場低迷，在客場展現超越喧囂的冷靜，除了球星觸底反彈，角色球員的穩定性也將成為騎士能否逆襲客場的勝負關鍵。對於騎士而言，要在搶七大戰反客為主，首要任務是降低失誤並找回引以為傲的「雙塔」優勢。莫布里（Evan Mobley）與艾倫（Jarrett Allen）必須在防守端鞏固防守籃板，減少被活塞二次進攻的機會，同時在進攻端給予米契爾與哈登更多掩護與高低位配合的威脅。面對活塞主場球迷的狂熱威壓，騎士全隊必須在開賽就拿出季後賽等級的對抗強度，若後場雙槍能修正進攻選擇、禁區雙塔展現主宰力，騎士仍有機會在客場奪下這場珍貴的生死戰勝利。✳️ 近況分析底特律活塞：外圍壓迫與板凳深度的全面釋放 活塞在G6能大勝的關鍵，在於徹底封鎖了騎士的外圍攻勢，迫使對手發生高達20次失誤。回到主場後，側翼防守悍將湯普森（Ausar Thompson）必須持續給予米契爾極大的外圍壓迫，同時里德（Paul Reed）與羅賓森（Duncan Robinson）等板凳綠葉也需要延續前場替補群狂轟48分的恐怖火力，以防守帶動轉換快攻，掌控比賽主動權。克里夫蘭騎士：掌控失誤與釋放禁區雙塔威脅 騎士在G6的進攻完全陷入泥淖，哈登個人發生高達8次失誤，米契爾也僅有20投6中的低迷手感。搶七大戰中，騎士首要任務是減少掉入活塞的防守陷阱，加強球權的流動。最重要的是，莫布里（Evan Mobley）與艾倫（Jarrett Allen）必須在內線展現更強的籃板保護與防守協防，在限制活塞切入的同時，利用二次進攻為後場雙槍分擔得分壓力。✳️ 焦點球星底特律活塞：康寧漢（Cade Cunningham） 「汽車城新王」在G6背水一戰中繳出21分、8助攻並飆進5記三分球的沉穩表現，完美掌控球隊進攻節奏。這位擁有大心臟特質的超級球星，在搶七這種一戰定生死的極高壓賽事中，將是活塞全隊的絕對大腦。面對騎士防線的重點包夾，他的單打侵略性與突破分球時機，將直接決定活塞的進攻上限。克里夫蘭騎士：哈登（James Harden） 身為騎士陣中的核心進攻發動機，老將哈登在G6雖然攻下全隊最高的23分、7籃板與4助攻，但也吞下了致命的8次失誤。在生死攸關的搶七大戰中，騎士極度需要他找回控球節奏與穩定的組織能力，利用他的外線牽制力拉開活塞防線。他能否在客場迎來觸底反彈、完美掌控節奏，將是騎士客場破冰的勝負手。✳️ 觀戰重點活塞側翼防守核心湯普森在G6送出4次抄截，G7他能否繼續成功壓制騎士頭號得分手米契爾的進攻破壞力？面臨活塞侵略性極強的防守陷阱，哈登能否將前場的8次失誤大幅降低，重回流暢且高效的傳導組織？里德與羅賓森等替補球員在前場以48比16完爆騎士板凳，回到主場後能否維持高效率的外線與禁區輸出？騎士艾倫在G6狂抓7個進攻籃板，面對由杜倫（Jalen Duren）領軍的活塞內線，雙方誰能在搶七大戰成功統治籃板線？✳️ 傷兵名單底特律活塞： Kevin Huerter（大腿肌群拉傷，每日觀察）。克里夫蘭騎士： 無。✳️ 5月18日NBA季後賽賽程表： 08:00 AM克里夫蘭騎士 vs. 底特律活塞 (G7)