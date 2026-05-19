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▲GD按讚IU和邊佑錫的道歉貼文，被解讀是表達支持。（圖／翻攝自IU、邊佑錫IG）

邊佑錫、IU主演的韓劇《21世紀大君夫人》近日爆出辱韓爭議，因為劇中多處傳統禮法、造型道具細節出現嚴重失誤，點燃韓國觀眾的怒火，兩人昨（18）日正式先後在個人社群平台發表聲明，向觀眾致歉，G-Dragon（GD、權志龍）則在深夜點讚力挺，不避嫌默默送暖。就在IU、邊佑錫陷入輿論風暴之際，有眼尖的網友發現，向來喜歡在網路「海巡」的G-Dragon，雖然沒有追蹤這兩位演員，卻默默在道歉貼文按下讚。由於《21世紀大君夫人》的風波，涉及敏感的國民情緒與歷史爭議，一般藝人通常避之唯恐不及，GD雖然和IU有多年私交，但與邊佑錫並不熟識，因此立刻被外界解讀為是他的聲援方式，也讓不少粉絲直呼：「GD人真的太溫暖了」。而在道歉聲明中IU坦言，這幾天自己一條一條、非常仔細地閱讀了觀眾留下的所有批評指教。身為這部作品的主演，她深刻反省自己未能展現出負責任的態度，反而帶給大眾巨大的失望與傷害，內心感到無比沉重，也對支持她的粉絲與觀眾致上最深的歉意。邊佑錫則是上傳了親筆手寫信。他在信中寫道，自己在選擇與詮釋作品時，對於角色背後的歷史脈絡與意義思考得不夠周全，才導致了這次的風波。他表示未來會以更慎重、更嚴謹的態度來面對每一部作品，避免同樣的錯誤再次發生。大家好，我是《21世紀大君夫人》中飾演成熙周的IU。過去幾天，我仔細閱讀了許多觀眾留下的每一則留言。作為這部作品的主演演員，沒能展現出有責任感的一面，似乎讓大家感到非常失望，對此我感到十分抱歉，直到現在心情依然相當沉重。對於大家指出劇中多項歷史考據相關問題，我沒有更深入思考便投入演出，這點我沒有任何藉口，真心反省並向大家道歉。這是一部以韓國歷史為基礎發想、同時希望呈現韓國傳統美感的重要作品，身為演員的我，本來更應該以謹慎態度閱讀劇本、做更多學習與研究，但我卻沒有做到，對此感到很羞愧。我沒能提前意識到問題的嚴重性，真的很抱歉。也感謝所有一路守護這部作品到最後、並願意留下意見與批評的觀眾。大家給予的珍貴批評與聲音，我都會牢記在心，未來也會以更加慎重、更加嚴謹的態度面對每一部作品。再次向大家致上歉意。您好，我是演員 邊佑錫。這個週末期間，我一直擔心自己說出的話，是否又會對其他人造成傷害，因此懷著憂慮與不安的心情。對於因這部作品而感到不舒服與擔憂的各位，我想以沉重的心情寫下這段文字。在作品拍攝與詮釋角色的過程中，我對於作品所承載的歷史脈絡與意義，以及它可能會被觀眾如何解讀與接受，思考得還不夠周全。透過觀眾們提出的意見，我進行了反省與自我檢討，也再次深刻體會到，身為演員，不只是演技本身，更應該對作品所傳遞的訊息與背景脈絡抱持更強烈的責任感，並更加謹慎地思考。在此向大家致上誠摯的歉意。也再次感謝一直以來喜愛《21世紀大君夫人》與李安大君，並給予建議與支持的所有人。今後我會以更加慎重且更有深度的態度投入作品。真的很抱歉。邊佑錫 敬上