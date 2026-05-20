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23歲千萬網紅罹血癌！拍片認3年不喝水「每天狂飲5手搖」

▲越南網紅Dan Thy於18日上傳一則長達3分鐘的影片，並公開證實已罹患血癌。（圖／TikTok@thybui.__）

▲▼Dan Thy以精緻化妝技巧與變裝短影音走紅，近日公開影片罹患血癌，強調並非為了博取關注，僅是想告知粉絲與合作夥伴，未來可能無法穩定更新社群內容。（圖／IG@thybabiii）

Dan Thy罹癌仍正能量！湧40萬粉打氣

越南網紅Dan Thy（Pham Tuong Lan Thy）在TikTok擁有超過1100萬粉絲，以精緻化妝技巧與變裝短影音走紅，但年僅23歲的她於18日突然上傳短片證明罹患血癌，震驚無數粉絲。Dan Thy提到，，直到病魔侵襲才感到後悔，盼以自身經歷呼籲年輕世代別輕視健康。年僅23歲的越南網紅Dan Thy在網路上擁有超高人氣，但她於18日上傳一則長達3分鐘的影片，並公開證實已罹患血癌，畫面中的她面容憔悴，坦言正值青春年華的美好年紀，卻得直面重病的考驗。面對病魔纏身讓她感到恐懼，未來也將面臨漫長的化療過程，可能因此脫髮、改變容貌，因此希望透過影片紀錄最美麗的自己。Dan Thy亦盤點過去的不良習慣，表示自身雖然不抽菸不酗酒，但為了持續更新社群，平日作息十分混亂，不只長期熬夜到凌晨6、7點才睡，飲食習慣也不正常，最誇張的是在過去3年內幾乎不喝水，每天只靠奶茶、抹茶拿鐵等飲料補充水分，甚至一天可喝上4至5杯。這些習慣長期下來影響身體狀況，但仗著年輕以為不會出事，直到病魔找上她才讓她後悔莫及，也發現自己長期透支健康。Dan Thy坦言，公開病情並非為了博取關注，僅是想告知粉絲與合作夥伴，未來可能無法穩定更新社群內容，同時希望藉由自身經歷提醒年輕人重視健康。據了解，Dan Thy個性大方又坦率，身材曼妙、面容姣好的她曾公開在16歲時接受整形手術，如今罹患血癌後依然堅強面對，仍保持正向態度將努力接受治療，如身體狀況允許，將持續透過社群分享抗癌過程。Dan Thy證實罹癌消息傳出後，也引來大批粉絲支持留言，希望能陪伴Dan Thy一同找回健康，同時也有許多人以此勸世，真的不能再熬夜了」、「年輕不代表身體不會出問題」，對於年輕世代是一記警鐘。