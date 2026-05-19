本周免費貼圖更新！LINE官方貼圖小舖今（19）日上架2組全新的免費貼圖，不能錯過超可愛的柴犬貼圖；《NOWNEWS今日新聞》另外挖出架上沒有的隱藏版貼圖，合計15組貼圖全部不用錢，快下載最新早安圖、晚安圖。

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🟡「免費貼圖小舖」5月19日最新上架  

📍阿妹仔佮阿弟仔的台語生活（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/18
使用效期：180天
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▲LINE免費貼圖「阿妹仔佮阿弟仔的台語生活」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「阿妹仔佮阿弟仔的台語生活」。（圖／取自LINE）
📍LINE禮物 × 赤柴島由（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/18
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 赤柴島由」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 赤柴島由」。（圖／取自LINE）
🟡「隱藏版」免費貼圖專區   

📍LINE購物品牌名店 ×皮皮鴨（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/13
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店 ×皮皮鴨」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店 ×皮皮鴨」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物直播 × 椒滴滴（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/07
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE購物直播 × 椒滴滴」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物直播 × 椒滴滴」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 貓貓狗狗俱樂部（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/05
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 貓貓狗狗俱樂部」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 貓貓狗狗俱樂部」。（圖／取自LINE）
📍LINE Pokopoko × 蠟筆小新（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/21
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE Pokopoko × 蠟筆小新」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE Pokopoko × 蠟筆小新」。（圖／取自LINE）
📍LINE Rangers 放置戰爭 × 出租女友合作貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/29
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件 

▲LINE免費貼圖「LINE Rangers 放置戰爭 × 出租女友合作貼圖」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE Rangers 放置戰爭 × 出租女友合作貼圖」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 水水皮蛋（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/26
使用效期：90天
取得條件：加入好友  

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 水水皮蛋」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 水水皮蛋」。（圖／取自LINE）
📍中華賓士 × BOUNCE 限定大貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/24
使用效期：180天
取得條件：無條件下載

▲LINE免費貼圖「中華賓士 × BOUNCE 限定大貼圖」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「中華賓士 × BOUNCE 限定大貼圖」。（圖／取自LINE）
📍COCO BEACH 摯友限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/07/23
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「COCO BEACH 摯友限定貼圖」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「COCO BEACH 摯友限定貼圖」。（圖／取自LINE）
🟡LINE「貼圖小舖」5月免費貼圖整理

📍早安健康 × pano：帊帊諾諾陪你說早安（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/11
使用效期：90天
取得條件：加入好友 

▲LINE免費貼圖「早安健康 × pano：帊帊諾諾陪你說早安」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「早安健康 × pano：帊帊諾諾陪你說早安」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 啦咪熊（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/11
使用效期：90天
取得條件：加入好友 

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 啦咪熊」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 啦咪熊」。（圖／取自LINE）
📍LINE GO × 恐龍的房間（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/04
使用效期：90天
取得條件：加入好友 
 

▲LINE免費貼圖「LINE GO × 恐龍的房間」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE GO × 恐龍的房間」。（圖／取自LINE）
📍與吉祥物「BUBI」一起「鯨」采生活（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/28
使用效期：180天
取得條件：加入好友  

▲LINE免費貼圖「與吉祥物「BUBI」一起「鯨」采生活」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「與吉祥物「BUBI」一起「鯨」采生活」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物夯話題 × EFFY（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/28
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE購物夯話題 × EFFY」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物夯話題 × EFFY」。（圖／取自LINE）
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黃韻文編輯記者

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媒體資歷至今16年，《電腦DIY》雜誌2年期間累積專題採寫能力；隨後於《蘋果日...