我是廣告 請繼續往下閱讀

今天天氣：全台多雲到晴 高溫上看36度

▲未來一周全台高溫炎熱，白天高溫都能突破30度，不過早晚溫差仍較大。（圖／中央氣象署）

今天空氣品質

▲周四有鋒面接近台灣，桃園以北降雨機率提高，中北部都要注意午後雷陣雨。（圖／中央氣象署）

明天天氣：鋒面接近台灣 桃園以北變天

一周天氣：周末天氣回穩 下周迎梅雨鋒面

中央氣象署表示，今（20）日各地維持多雲到晴，；周四、周五（5月21日至5月22日）鋒面接近北部海面，，周末至下周二（5月23日至5月26日）天氣再轉穩定，下周三（5月27日）新一波鋒面影響才明顯變天。5月19日今天的天氣，氣象署指出，各地持續是多雲到晴，，各地高溫30至33度，南部近山區上看36度，早晚則是22至25度，日夜溫差稍大。宜蘭、花東、金門、澎湖北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖環境部提及，環境風場為偏南風至西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級。5月21日明天的天氣，氣象署說明，周四、周五水氣增多，主要是鋒面來到北部海面，但並直接沒有南下影響台灣，，午後北部、宜蘭、花蓮、山區仍要留意熱對流出現的雷陣雨。氣象署提醒，周六、周日水氣再減少，基本上到下周二，；下週三預估會有新一波鋒面影響台灣，實際降雨還有待觀察。