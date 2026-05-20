中央氣象署表示，今（20）日各地維持多雲到晴，高溫30至33度，南部上看36度，午後大台北、山區有雷陣雨；周四、周五（5月21日至5月22日）鋒面接近北部海面，北台灣、東半部水氣增多，是近期降雨最多的時段，周末至下周二（5月23日至5月26日）天氣再轉穩定，下周三（5月27日）新一波鋒面影響才明顯變天。
今天天氣：全台多雲到晴 高溫上看36度
5月19日今天的天氣，氣象署指出，各地持續是多雲到晴，只有東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、東北部、其他山區有局部短暫雷陣雨，各地高溫30至33度，南部近山區上看36度，早晚則是22至25度，日夜溫差稍大。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東、金門、澎湖
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖
環境部提及，環境風場為偏南風至西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級。
明天天氣：鋒面接近台灣 桃園以北變天
5月21日明天的天氣，氣象署說明，周四、周五水氣增多，主要是鋒面來到北部海面，但並直接沒有南下影響台灣，因此各地天氣仍以多雲到晴為主，「桃園以北、台東、恆春半島」不定時有零星短暫降雨，午後北部、宜蘭、花蓮、山區仍要留意熱對流出現的雷陣雨。
一周天氣：周末天氣回穩 下周迎梅雨鋒面
氣象署提醒，周六、周日水氣再減少，基本上到下周二，全台都維持多雲到晴，僅午後宜蘭、北部山區有局部短暫雷陣雨，大台北、花蓮、中部山區有零星短暫降雨；下週三預估會有新一波鋒面影響台灣，實際降雨還有待觀察。
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5月19日今天的天氣，氣象署指出，各地持續是多雲到晴，只有東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、東北部、其他山區有局部短暫雷陣雨，各地高溫30至33度，南部近山區上看36度，早晚則是22至25度，日夜溫差稍大。
良好：宜蘭、花東、金門、澎湖
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖
環境部提及，環境風場為偏南風至西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級。
5月21日明天的天氣，氣象署說明，周四、周五水氣增多，主要是鋒面來到北部海面，但並直接沒有南下影響台灣，因此各地天氣仍以多雲到晴為主，「桃園以北、台東、恆春半島」不定時有零星短暫降雨，午後北部、宜蘭、花蓮、山區仍要留意熱對流出現的雷陣雨。
一周天氣：周末天氣回穩 下周迎梅雨鋒面
氣象署提醒，周六、周日水氣再減少，基本上到下周二，全台都維持多雲到晴，僅午後宜蘭、北部山區有局部短暫雷陣雨，大台北、花蓮、中部山區有零星短暫降雨；下週三預估會有新一波鋒面影響台灣，實際降雨還有待觀察。