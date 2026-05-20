520網路情人節「星巴克買一送一」便宜買法推薦！根據星巴克官網，今（20）日「一起吧我愛你」活動，全台門市大杯那堤雙杯178元；星巴克表示，端午節預購9折優惠再領全品項飲料好友分享小白單。foodpanda熊貓外送520告白日，巧克力可可碎片星冰樂雙杯組195元；foodomo外送優惠碼再打7折。
星巴克：520買一送一！四大咖啡優惠有星冰樂 外送優惠碼再打7折
今天是5月20日網路情人節告白日，推薦「星巴克買一送一」最便宜買法，四大咖啡優惠有星冰樂，外送優惠碼再打7折一次整理。
◾️星巴克買一送一！星巴克端午節今起預購優惠，加碼爽領「星巴克買一送一」好友分享券。5月20日至6月14日，購買端午節冷藏禮盒（夏日沁爽禮盒、夏日風格禮盒、粽夏時光禮盒）、星巴克咖啡捲心酥禮盒、摩卡杏仁肉鬆捲，可享9折優惠。
結帳可獲得「星巴克買一送一」全品項飲料好友分享小白單一張！採累計方式，購買兩盒兩張，三盒三張…以此類推。飲料好友分享優惠券使用期限：2026年5月20日（三）至2026年6月29日（一）。
凡購買任兩盒星巴克咖啡捲心酥禮盒、摩卡杏仁肉鬆捲，結帳也可獲得「星巴克買一送一」全品項飲料好友分享小白單一張！採倍數累計方式，購買四盒兩張，六盒三張…以此類推。飲料好友分享優惠券使用期限：2026年5月20日（三）至2026年6月29日（一）。
◾️全台門市大杯那堤雙杯178元！星巴克「一起吧我愛你！大杯那堤雙杯178元」活動，5月20日（三）11:00-20:00，單筆消費購買兩杯大杯那堤，即享雙杯178元，可加價更換其他指定品項。適用品項：那堤(含特選)、冷萃咖啡、經典紅茶那堤、焦糖瑪奇朵（含特選）、巧克力可可碎片星冰樂。
提醒大家，每人每次至多購買兩杯，飲料限當場一次領取，依各門市現貨為準；優惠不併用；本活動不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏Dream Plaza台北門市（機場管制區內門市：二航廈D3門市、二航管制4F門市、三航廈D15門市）。
◾️foodomo雙杯組182元起、外送優惠碼再打7折！ foodomo表示，即日起至5月29日，每週三四五限定，購買星巴克大杯冰／熱「那堤」雙杯組優惠182元（原價280元）、大杯「冰冷萃」雙杯組優惠189元（原價290元）、大杯冰／熱「經典紅茶那堤」雙杯組優惠202元（原價310元）。
輸入外送優惠碼「小確星」，滿150元享7折（最高折70元）；新客首購5折輸入「有點好上手」，滿200元最高折150元（詳細活動內容依foodomo APP公告為準）。
◾️foodpanda星冰樂雙杯組優惠！今5月20日（三）告白日，活動期間於foodpanda，點購「大杯那堤雙杯組」優惠價182元（原價280元）、「大杯巧克力可可碎片星冰樂雙杯組」優惠價195元（原價300元）。
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今天是5月20日網路情人節告白日，推薦「星巴克買一送一」最便宜買法，四大咖啡優惠有星冰樂，外送優惠碼再打7折一次整理。
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結帳可獲得「星巴克買一送一」全品項飲料好友分享小白單一張！採累計方式，購買兩盒兩張，三盒三張…以此類推。飲料好友分享優惠券使用期限：2026年5月20日（三）至2026年6月29日（一）。
凡購買任兩盒星巴克咖啡捲心酥禮盒、摩卡杏仁肉鬆捲，結帳也可獲得「星巴克買一送一」全品項飲料好友分享小白單一張！採倍數累計方式，購買四盒兩張，六盒三張…以此類推。飲料好友分享優惠券使用期限：2026年5月20日（三）至2026年6月29日（一）。
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