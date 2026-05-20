一年一度的520來了！各通路推出多元優惠搶商機，7-11推出CITY系列「520元組合優惠」，可選美式／拿鐵13杯或是濃萃美式／濃萃拿鐵12杯；美廉社5月20日當天只要在APP購買4款飲品，可享買13送14優惠。另外，星巴克有推薦加好友送買一送一券與大杯那堤雙杯178元活動，而多家手搖飲也有買一送一活動，速食、吃到飽餐廳也有多樣化優惠。《NOWNEWS今日新聞》整理今日520全台各通路優惠，詳細資訊一文掌握。
🟡超商通路：
📍7-ELEVEN：
APP優惠：5月18日至5月25日
◾大杯美式／拿鐵13杯520元，7.3折（原價55元、特價40元）
◾大杯濃萃美式／濃萃拿鐵12杯520元，7.2折（原價60元、特價43元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬青／一顆檸檬紅茶14杯520元，6.2折（原價60元、特價37元）
◾520組合：好時經典可可10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾520組合：咖啡珍珠歐蕾11杯520元，6.3折（原價75元、特價47元）
📍美廉社：
美廉社APP隨買隨取在520最浪漫的這天祭出最瘋狂的優惠，4款品項買13送14，活動限定5月20日，兌換期限至2026年8月17日，自備環保杯還可再省5元，數量有限，售完為止。
◾經典鮮奶拿鐵（大杯）買13送14，4.8折（原價55元、特價27元)
◾經典美式咖啡（大杯）買13送14，4.8折（原價45元、特價22元)
◾沖繩黑糖奶茶（大杯）買13送14，4.8折（原價50元、特價24元)
◾喬名精品迦納可可（中杯）買13送14 ，4.8折（原價55元、特價27元）
📍萊爾富：
門市優惠：即日起至5月26日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
🟡連鎖咖啡品牌：
星巴克：
星巴克即日起至5月20日，星禮程會員成功推薦好友加入會員、並完成綁定星巴克LINE官方帳號，即可獲贈10顆星（可累計）；被推薦人可獲得大杯(含)以上飲料好友分享券2張。
好友分享券效期為獲得日+7天，憑券至星巴克門市，單筆購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，並限當場一次領取。
優惠品項依各門市現貨為準，售完為止；不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點及星送禮服務，及機場管制區內門市、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。
520網路情人節優惠！星巴克大杯那堤雙杯178元
根據星巴克官網，網路情人節開跑「一起吧我愛你！大杯那堤雙杯178元」活動，5月20日（三）11:00-20:00，單筆消費購買兩杯大杯那堤，即享雙杯178元，可加價更換其他指定品項。適用品項：那堤(含特選)、冷萃咖啡、經典紅茶那堤、焦糖瑪奇朵（含特選）、巧克力可可碎片星冰樂。
🟡速食通路：
📍必勝客：
必勝客推出40週年好康大放送，即日起至6月15日，會員於官網或PK APP單筆消費滿400元，即可獲得價值超過400元的「40週年限定商品券組」，包含巧克力QQ球10顆、厚燒醬烤BBQ（2腿2排）及大份薯金幣；單筆消費滿800元，再加碼贈送烤雞大拼盤商品券，最高送出價值超過800元好禮。
另外，必勝客神級優惠碼「15596 最狂小比薩餐」宣布限時回歸，即日起至5月22日，於五碼優惠券頁面輸入「優惠序號15596」，即可用122元開吃「9吋鬆厚小比薩＋副食＋飲料」，最低相當於原價的23折。
📍頂呱呱：
推出「雙倍優惠區」，多款人氣炸物享兩入優惠最低64折起！經典呱呱包、原味炸雞、辣味炸雞、雞脖子、辣味雞翅與呱呱雞柳條一次開吃。針對點心控，也特別規劃「美味點心區」，地瓜薯條、波浪薯條買一送一與黃金雞塊兩入特價99元(原價138元)。
套餐同步推出多款高CP值「百元專區」， 最低89元起！從呱呱包、原味雞腿、呱呱雞排到雞脖子，搭配飲品的餐點組合。除了單人份量，另有「雙人餐專區」共享組合67折起。另外，可口可樂系列、功夫純茶系列，中杯全面買一送一。
▪️頂呱呱《呱張省優惠券》活動資訊
時間：2026年05月20日(三)－06月14日(日)
參與門市：頂呱呱全台門市(桃園機場／松山機場門市除外)
活動辦法：出示優惠圖片、優惠內容或提供優惠代碼即可享優惠
📍三商炸雞：
▪️即日起至5月27日：推出12塊炸雞買6送6的分享組合，優惠價399元（約47折）。
▪️5月20日：7 塊炸雞原價 455 元直接降至199元（近乎44 折），外帶、內用皆可。
🟡手搖飲通路：
📍大苑子：
5月20日當天推出一日限定福利，凡至全台門市購買大杯招牌「愛文翡翠」，直接享有「買一送一」，每店每日限量100組！5月21日至5月25日，還接力推出「愛文翡翠分享瓶」限時特價99元。
📍序序茶：
主打精品紅茶的序序茶，於5月20日當天，只要透過「你訂平台」線上點餐，即可享有招牌那堤系列「王那堤／后那堤」1+1幸福價99元的專屬優惠。
📍CoCo都可：
5月20日當天只要透過官方LINE帳號輕鬆領取限定優惠券，新品「紅柚雙響炮(L)」買一送一，2杯大杯只要75元，每人最多可以領取2張優惠券，一口氣帶走4杯！
🟡吃到飽與連鎖餐廳通路：
📍馬辣、新馬辣、新馬辣Plus+三大品牌：
優惠內容：
日期：即日起至 5 月 31 日
說明：只要兩位成人以上同行，提前至少一天訂位並主動告知參加活動，符合「證件對對碰」對中 2 碼資格，或只要是「5月當月壽星」本人同行，點購指定餐點即可享受全桌「XXL大蛤」無限暢吃：
優惠規則：
▪️馬辣、新馬辣： 平日午餐消費 798 元起、晚餐及假日 898 元起，並選擇「特上和牛放題」或「極上三和牛放題」方案。
▪️新馬辣Plus+： 點購「極上三和牛放題」或「世界四大和牛放題」方案。
📍涮樂和牛鍋物：
優惠內容：
日期：即日起至 5 月 31 日
說明：
主打和牛創新多吃、深受小資族與學生喜愛的「涮樂和牛鍋物」，只要 390 元起就能開吃。推出5 月底前，只要 2 人以上同行、提前一日訂位，憑「520對碼成功證件」或「5月當月壽星本人同行」，全桌即刻升級肥美高檔的「九孔鮑魚」無限量任你點。
▪️對中520任2碼： 每桌免費招待頂級「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」一份。
▪️5月當月壽星： 壽星本人同行用餐，除了享該優惠，每桌再加碼大方送出海味滿滿的「XL海虎蝦」一份。
優惠規則：
需2成人以上同行、提前一日訂位，且當日消費需點購「極上雙和牛放題」以上餐點（平日午餐 749 元起、晚餐及假日 799 元起）
📍肉之間：
優惠內容：
日期：即日起至5月31日
說明：
▪️出示身分證/健保卡/護照，號碼含「5、2、0」任 2 碼（可重複，如 55、00 也算），每桌送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」
▪️只要是當月壽星本人同行，每桌送「XL海虎蝦」一份
優惠規則：
需提前一日訂位，且每人均消含600元以上 (金額不含 10% 清潔費)。
📍旨醞：
微風信義全新進駐的旨醞鐵板料理，除了原本的10品套餐還推出頂級海陸12品套餐，增加嚴選南非活鮑魚與南極圓鱈，520當天期間更可加購職人風味調酒，兩杯優惠價520元。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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📍7-ELEVEN：
APP優惠：5月18日至5月25日
◾大杯美式／拿鐵13杯520元，7.3折（原價55元、特價40元）
◾大杯濃萃美式／濃萃拿鐵12杯520元，7.2折（原價60元、特價43元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬青／一顆檸檬紅茶14杯520元，6.2折（原價60元、特價37元）
◾520組合：好時經典可可10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾520組合：咖啡珍珠歐蕾11杯520元，6.3折（原價75元、特價47元）
📍美廉社：
美廉社APP隨買隨取在520最浪漫的這天祭出最瘋狂的優惠，4款品項買13送14，活動限定5月20日，兌換期限至2026年8月17日，自備環保杯還可再省5元，數量有限，售完為止。
◾經典鮮奶拿鐵（大杯）買13送14，4.8折（原價55元、特價27元)
◾經典美式咖啡（大杯）買13送14，4.8折（原價45元、特價22元)
◾沖繩黑糖奶茶（大杯）買13送14，4.8折（原價50元、特價24元)
◾喬名精品迦納可可（中杯）買13送14 ，4.8折（原價55元、特價27元）
📍萊爾富：
門市優惠：即日起至5月26日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
🟡連鎖咖啡品牌：
星巴克：
星巴克即日起至5月20日，星禮程會員成功推薦好友加入會員、並完成綁定星巴克LINE官方帳號，即可獲贈10顆星（可累計）；被推薦人可獲得大杯(含)以上飲料好友分享券2張。
好友分享券效期為獲得日+7天，憑券至星巴克門市，單筆購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，並限當場一次領取。
優惠品項依各門市現貨為準，售完為止；不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點及星送禮服務，及機場管制區內門市、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。
520網路情人節優惠！星巴克大杯那堤雙杯178元
根據星巴克官網，網路情人節開跑「一起吧我愛你！大杯那堤雙杯178元」活動，5月20日（三）11:00-20:00，單筆消費購買兩杯大杯那堤，即享雙杯178元，可加價更換其他指定品項。適用品項：那堤(含特選)、冷萃咖啡、經典紅茶那堤、焦糖瑪奇朵（含特選）、巧克力可可碎片星冰樂。
🟡速食通路：
📍必勝客：
必勝客推出40週年好康大放送，即日起至6月15日，會員於官網或PK APP單筆消費滿400元，即可獲得價值超過400元的「40週年限定商品券組」，包含巧克力QQ球10顆、厚燒醬烤BBQ（2腿2排）及大份薯金幣；單筆消費滿800元，再加碼贈送烤雞大拼盤商品券，最高送出價值超過800元好禮。
另外，必勝客神級優惠碼「15596 最狂小比薩餐」宣布限時回歸，即日起至5月22日，於五碼優惠券頁面輸入「優惠序號15596」，即可用122元開吃「9吋鬆厚小比薩＋副食＋飲料」，最低相當於原價的23折。
📍頂呱呱：
推出「雙倍優惠區」，多款人氣炸物享兩入優惠最低64折起！經典呱呱包、原味炸雞、辣味炸雞、雞脖子、辣味雞翅與呱呱雞柳條一次開吃。針對點心控，也特別規劃「美味點心區」，地瓜薯條、波浪薯條買一送一與黃金雞塊兩入特價99元(原價138元)。
套餐同步推出多款高CP值「百元專區」， 最低89元起！從呱呱包、原味雞腿、呱呱雞排到雞脖子，搭配飲品的餐點組合。除了單人份量，另有「雙人餐專區」共享組合67折起。另外，可口可樂系列、功夫純茶系列，中杯全面買一送一。
▪️頂呱呱《呱張省優惠券》活動資訊
時間：2026年05月20日(三)－06月14日(日)
參與門市：頂呱呱全台門市(桃園機場／松山機場門市除外)
活動辦法：出示優惠圖片、優惠內容或提供優惠代碼即可享優惠
▪️即日起至5月27日：推出12塊炸雞買6送6的分享組合，優惠價399元（約47折）。
▪️5月20日：7 塊炸雞原價 455 元直接降至199元（近乎44 折），外帶、內用皆可。
🟡手搖飲通路：
📍大苑子：
5月20日當天推出一日限定福利，凡至全台門市購買大杯招牌「愛文翡翠」，直接享有「買一送一」，每店每日限量100組！5月21日至5月25日，還接力推出「愛文翡翠分享瓶」限時特價99元。
📍序序茶：
主打精品紅茶的序序茶，於5月20日當天，只要透過「你訂平台」線上點餐，即可享有招牌那堤系列「王那堤／后那堤」1+1幸福價99元的專屬優惠。
📍CoCo都可：
5月20日當天只要透過官方LINE帳號輕鬆領取限定優惠券，新品「紅柚雙響炮(L)」買一送一，2杯大杯只要75元，每人最多可以領取2張優惠券，一口氣帶走4杯！
📍馬辣、新馬辣、新馬辣Plus+三大品牌：
優惠內容：
日期：即日起至 5 月 31 日
說明：只要兩位成人以上同行，提前至少一天訂位並主動告知參加活動，符合「證件對對碰」對中 2 碼資格，或只要是「5月當月壽星」本人同行，點購指定餐點即可享受全桌「XXL大蛤」無限暢吃：
優惠規則：
▪️馬辣、新馬辣： 平日午餐消費 798 元起、晚餐及假日 898 元起，並選擇「特上和牛放題」或「極上三和牛放題」方案。
▪️新馬辣Plus+： 點購「極上三和牛放題」或「世界四大和牛放題」方案。
📍涮樂和牛鍋物：
優惠內容：
日期：即日起至 5 月 31 日
說明：
主打和牛創新多吃、深受小資族與學生喜愛的「涮樂和牛鍋物」，只要 390 元起就能開吃。推出5 月底前，只要 2 人以上同行、提前一日訂位，憑「520對碼成功證件」或「5月當月壽星本人同行」，全桌即刻升級肥美高檔的「九孔鮑魚」無限量任你點。
▪️對中520任2碼： 每桌免費招待頂級「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」一份。
▪️5月當月壽星： 壽星本人同行用餐，除了享該優惠，每桌再加碼大方送出海味滿滿的「XL海虎蝦」一份。
優惠規則：
需2成人以上同行、提前一日訂位，且當日消費需點購「極上雙和牛放題」以上餐點（平日午餐 749 元起、晚餐及假日 799 元起）
📍肉之間：
優惠內容：
日期：即日起至5月31日
說明：
▪️出示身分證/健保卡/護照，號碼含「5、2、0」任 2 碼（可重複，如 55、00 也算），每桌送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」
▪️只要是當月壽星本人同行，每桌送「XL海虎蝦」一份
優惠規則：
需提前一日訂位，且每人均消含600元以上 (金額不含 10% 清潔費)。
📍旨醞：
微風信義全新進駐的旨醞鐵板料理，除了原本的10品套餐還推出頂級海陸12品套餐，增加嚴選南非活鮑魚與南極圓鱈，520當天期間更可加購職人風味調酒，兩杯優惠價520元。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！