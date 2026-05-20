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5/20天赦日撞文殊菩薩聖誕！3神加持宜求智慧生財

▲2026年5月20日是農曆四月四天赦日，剛好遇上文殊菩薩聖誕與文財神比干，三神同時加持的這一天千萬不可錯過。（圖／記者李政龍攝）

天赦日不可以做什麼？今「做錯6禁忌」神明不給祝福

切勿「祈求橫財、報復或損人利己之事」

天赦日當天「不可殺生、睡懶覺、與人爭吵」

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天赦日禁忌1：不可殺生

◼︎ 天赦日禁忌2：不可睡懶覺

◼︎ 天赦日禁忌3：不可爭吵

◼︎ 天赦日禁忌4：切勿祈求橫財

◼︎ 天赦日禁忌5：忌祈求報復

◼︎ 天赦日禁忌6：不可做損人利己之事

▲天赦日是上天賜福的一天，柯柏成建議別睡太晚，早點起來去迎接賜福的陽光。（圖／取自unsplash）

5/20天赦日開運攻略！煮錢水更靈驗：傳LINE簡單改運

可以「煮錢水增加財運」

並藉由「打電話或用LINE傳訊致電」向曾被自己傷害或得罪過的至親好友道歉

▲天赦日當天藉由「打電話或用LINE傳訊致電」，向曾被自己傷害或得罪過的至親好友道歉。（示意圖／Shutterstock）

今5月20日是難得的天赦日，其為玉皇大帝特赦開恩的特別吉日，同時今天也是文殊菩薩生日、文財神比干，3神同時加持的不可錯過轉運吉日。根據命理專家柯柏成、廖大乙表示，今日適合求取智慧生財，，化解過往恩怨，能讓今天改運效果更靈驗。2026年5月20日是農曆四月四天赦日，剛好遇上文殊菩薩聖誕與文財神比干，三神同時加持的這一天千萬不可錯過。據悉，天赦日是玉皇大帝特赦開恩的日子，信眾會向神明懺悔過錯與求轉運、補財庫；文殊菩薩聖誕則是佛教中紀念「大智文殊師利菩薩」的重要節日，其是佛教四大菩薩之一，代表無上般若智慧，對於考生來說是十分適合祭拜的日子，信眾則宜求智慧生財、放眼未來。祈求橫財。根據命理專家柯柏成表示，今日正逢「天赦日、文殊菩薩聖誕、文財神比干」難得吉日重疊，是非常好的祈福時機，但，如心念偏邪反而難以感應。除此之外，過去柯柏成也建議，，不只有機會影響運勢，還可能因此無法接受到上天祝福，讓天赦日轉運。天赦日是上天大赦天下的日子，上天有好生之德，最理想是能素食一整天，這樣可以上合天心。這是上天賜福的一天，別睡太晚，早點起來去迎接賜福的陽光。俗話說家和萬事興，但不少人是以吵架當溝通，這一點不太合適，連天赦日都吵，當然上天的祝福就難接收到。同時，柯柏成建議天赦日，把上次天赦日煮過的錢布施出去，加入善的循環，特別的是因為曆法關係，遇上夏季的天赦日與文殊菩薩同一天，更增加了這一天的特殊性與感應。命理專家廖大乙也提到，今日磁場與正能量特別強，若能真誠反省過去，即可發揮轉運作用，建議民眾可尋找清靜之處，雙手合十朝天懺悔，誠心祈求上蒼寬恕自己的過錯、，尤其是若能與父母、妻子、丈夫及兄弟妹妹認錯，主動釋出善意，化解前嫌，改運效果更佳。