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「鮪魚」徐瑋吟今（20）日遭爆料，與一名建商富二代人夫展開不倫戀，兩人不僅被直擊深夜約會、甚至在車內親吻，引發外界高度關注。對此，徐瑋吟稍早正式發聲，她強調自己完全不知道男方已經結婚：「我自己也不知道他的身分，很錯愕」，並表示現在既然已經知道真相，就不可能再繼續與男方交往。據《鏡週刊》報導，狗仔拍到鮪魚密會已婚人夫Eric的照片，男方家境優渥，是建商小開，兩人約會結束後還在車上依依不捨地吻別。經紀人第一時間回應，兩人是正常的交友關係，車內親吻可能只是拍攝角度問題，不清楚男方婚姻狀況。稍早經紀人則再度幫鮪魚發聲，鮪魚表示自己並不知道Eric已經結婚，她現在也很錯愕：「但已經這樣了，就不可能再繼續了，跟對方是在朋友的局認識的，沒想到是這樣。」至於和男方交往多久，鮪魚並未明說。而鮪魚日前才在社群上分享自己出國滑雪的美照，她否認是跟男方同行，強調自己沒跟Eric出國過，目前極力切割與Eric的關係，不想被貼上小三標籤。