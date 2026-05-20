曾以《wawa快樂屋》獲廣播金鐘主持人獎的黃婼馡，年僅7歲的她，今年3月因「急性壞死性腦病變」離世，消息讓各界震驚；兒科急診醫師吳昌騰指出，「急性壞死性腦病」多與病毒感染有關，病程進展極快，初期卻不易辨識，常見高燒後出現抽搐、昏迷，尤其5歲以下兒童較需提高警覺。
「急性壞死性腦病」發病很快！醫：3病毒最容易出現
兒科急診醫師吳昌騰說明，兒童「急性壞死性腦病」是一種少見感染相關性的急性腦病，「病毒感染」是患者最常見的罹病原因，包括「A流、B流、新冠病毒、HHV-6、副流感病毒、水痘、德國麻疹病毒、麻疹病毒、腸病毒、登革熱病毒」等；其中「流感病毒、新冠病毒、HHV-6」最常見。
初期無症狀 5歲以下特別危險
「急性壞死性腦病」發病後，病程會快速進展，並立即危及兒童生命，且初期缺乏明顯辨別症狀，呼吸道症狀也較輕微；開始發病後，通常會出現高燒、超高燒，隨後出現抽搐、昏迷等，嚴重者隨病情進展可很快發生嚴重顱內高壓，進而出現腦疝，甚至腦死。
吳昌騰提醒，「急性壞死性腦病」在全球都有相關病例報告，它全年皆可發病，冬季因為氣溫低，容易感冒，所以發生機率相對較高，特別是「5歲以下兒童」較多見，詳細的「發病機轉」尚未完全明確，醫界普遍認為，可能與「感染後宿主免疫反應異常」所引起的「細胞激素風暴」有關。
去年才拿金鐘獎 黃婼馡突發高燒後離世
《wawa快樂屋》是專為3至8歲兒童和親子設計的原住民族語文化與品格教育廣播節目，詹明芫、黃婼馡、如逸比佑邢幸3人去年才共同拿下廣播金鐘兒童節目主持人獎，遺憾今年3月卻傳來馡馡死訊。
詹明芫透過 Threads 表示，馡馡3月2日反覆高燒2天，最高溫燒到41度，到醫院掛急診、住院後高燒不退且食慾不振，雖然還能看卡通、下床走路，但燒到第3天後，馡馡就失去意識、開始抽搐，被推進 ICU（加護病房）插管搶救，最終因「急性壞死性腦病變」離世。
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兒科急診醫師吳昌騰說明，兒童「急性壞死性腦病」是一種少見感染相關性的急性腦病，「病毒感染」是患者最常見的罹病原因，包括「A流、B流、新冠病毒、HHV-6、副流感病毒、水痘、德國麻疹病毒、麻疹病毒、腸病毒、登革熱病毒」等；其中「流感病毒、新冠病毒、HHV-6」最常見。
「急性壞死性腦病」發病後，病程會快速進展，並立即危及兒童生命，且初期缺乏明顯辨別症狀，呼吸道症狀也較輕微；開始發病後，通常會出現高燒、超高燒，隨後出現抽搐、昏迷等，嚴重者隨病情進展可很快發生嚴重顱內高壓，進而出現腦疝，甚至腦死。
吳昌騰提醒，「急性壞死性腦病」在全球都有相關病例報告，它全年皆可發病，冬季因為氣溫低，容易感冒，所以發生機率相對較高，特別是「5歲以下兒童」較多見，詳細的「發病機轉」尚未完全明確，醫界普遍認為，可能與「感染後宿主免疫反應異常」所引起的「細胞激素風暴」有關。
《wawa快樂屋》是專為3至8歲兒童和親子設計的原住民族語文化與品格教育廣播節目，詹明芫、黃婼馡、如逸比佑邢幸3人去年才共同拿下廣播金鐘兒童節目主持人獎，遺憾今年3月卻傳來馡馡死訊。
詹明芫透過 Threads 表示，馡馡3月2日反覆高燒2天，最高溫燒到41度，到醫院掛急診、住院後高燒不退且食慾不振，雖然還能看卡通、下床走路，但燒到第3天後，馡馡就失去意識、開始抽搐，被推進 ICU（加護病房）插管搶救，最終因「急性壞死性腦病變」離世。