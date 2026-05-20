我是廣告 請繼續往下閱讀

▲富邦悍將日籍洋投阿部雄大，生涯初登板就完美壓制中信兄弟，繳出6.1局1安打無失分內容。（圖／富邦悍將提供,2026.5.12）

▲富邦悍將日籍洋投阿部雄大，一軍首戰就繳出亮眼表現，奪下職業生涯首勝、首次MVP。（圖／富邦悍將提供,2026.5.12）

中華職棒富邦悍將日籍洋投阿部雄大過去效力日本社會人名門ENEOS，今年季前雖以「育成洋投」的身份加盟悍將，但完全宰制二軍，5月12日升上一軍，初登板就對中信兄弟主投6.1局失分，奪下職棒生涯首勝。日前阿部接受採訪，談到過去在ENEOS的經驗以及決定來台打球的原因，他透露，收到悍將的邀約後，並沒有思考太久，隔日就回覆同意加盟，來台圓了成為「職業球員」的夢想。阿部雄大現年25歲，高中就讀山形縣酒田南高校，畢業後未繼續升學，而是加入社會人名門勁旅ENEOS，近2年成為球隊主力左投。阿部今年季前與悍將簽下「育成洋將」合約，在二軍出賽6場（2先發），拿下3勝、防禦率1.67成績單，5月12日正式升上一軍，對兄弟主投6.1局無失分，生涯初登板就奪勝投。被問到過去在社會人球隊的經驗，阿部表示，在ENEOS除了練球，還有熱身賽以及地方大賽，因此1個月大概只會進辦公室1到2次，1次約2個小時，而每個週期的訓練也不會固定，因為要配合賽事時間，「但若是秋季後的非賽事期間，進公司上班的時間就會比較多。」對日本社會人球隊而言，一年之中最重要的2大賽事為夏季的「都市對抗野球大會」以及秋季的「社會人野球日本選手權大會」，過去身為ENEOS的主力投手，阿部表示，基本上一整個球季都不能鬆懈，也坦言要爭取到先發機會競爭相當激烈。談到來台打球的契機，阿部說，高中畢業加入社會人球隊滿3年就可以挑戰日本職棒（NPB），「我從第3年開始就一直有調查書，但這5年期間都沒有受到日職的指名。」阿部透露，ENEOS球隊總監大久保秀昭去年曾問過他，「如果今年也沒辦法（進日職）的話，要不要挑戰看看海外。」阿部坦言，雖然當時的志向仍是進入日職殿堂，但心中也有想法，如果落選就決定出國挑戰。至於是如何加入悍將？阿部透露，在今年季前，悍將前往日本Next Base訓練中心，二軍投手教練島崎毅正好認識ENEOS的教練，「他們問島崎教練說，『要不要看一下阿部的投球』，然後就在那邊投球給林桑（林威助）跟島崎教練看。」阿部說，結束投球的當晚，就收到經紀人來電，並表示悍將有意願簽下他，而阿部僅用不到一天的時間考慮，隔日一早就回覆，確定成為悍將的育成洋將。阿部表示，打球的最初目標是成為日職球員，但最後卻在台灣成為職棒球員，「畢竟是自己決定要做的事情，所以也沒有到非常意外與驚訝。」來台發展這段期間，阿部在適應上完全沒問題，唯一讓他感受到台日差異的就是「天氣」，並直言台灣幾乎沒有「寒冷」，「因為我是雪國（山形縣）出生的，在這邊完全感受不到冷。」食物方面，阿部說自己基本上沒有討厭的東西，「因為很多東西都是第一次見到，所以什麼都想嘗試看看。」而外籍選手最怕的臭豆腐，阿部說，「高中畢業旅行來台灣的時候有吃過。」