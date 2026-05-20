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▲詹明芫（右起）、黃婼馡、如逸比佑邢幸去年共同拿下廣播金鐘兒童節目主持人獎。（圖／詹明芫IG@abus_istanda_miya）

廣播節目主持人詹明芫和女兒黃婼馡（馡馡）以及姪女如逸比佑邢幸主持的兒童節目《wawa快樂屋》，在去年第60屆廣播金鐘獎中，拿下兒童節目主持人獎。黃婼馡當時和媽媽一起領獎，笑容燦爛，但今年才7歲的她，卻在3月時卻不幸病逝；詹明芫在社群發文透露女兒死因，表示馡馡發燒2天，最高燒到41度，送醫沒幾天後就突然抽搐、失去意識，因急性壞死性腦病變喪命。詹明芫、黃婼馡、如逸比佑邢幸共同主持《wawa快樂屋》，這是一檔專為3至8歲兒童及親子共聽所設計的原住民族語文化與品格教育廣播節目，3人去年一起拿下廣播金鐘兒童節目主持人獎，節目繼續錄製第2季，結果今年3月卻傳來馡馡的死訊。詹明芫在Threads透露，馡馡3月2日開始反覆高燒2天，最高溫燒到41度，到了第2晚她實在覺得不對勁，就趕緊帶馡馡到醫院掛急診，結果住院後馡馡依舊沒退燒且食慾不振，雖然還能看卡通、下床走路，但燒到第3天後，馡馡就失去意識、開始抽搐，被推進ICU（加護病房）插管搶救。詹明芫表示病程進度速度很快，即便馡馡已經在醫院搶救，最終仍是回天乏術。她悲痛地說：「急性壞死性腦病變的病程非常快，在發病前女兒除了高燒，還有一點點的咳嗽，但並沒有咳得很兇，只是咳⋯咳⋯很像之前她過敏的症狀，在咳嗽的期間去診所看過，醫生也沒有查出什麼病症，沒想到這場病來的無聲無息」。寫出這段經歷，讓詹明芫依舊很痛心，她提醒所有家長，小朋友生病發燒絕對不是小事：「超過38.5就要提高警覺，也許疫苗不是萬能，但還是會有保護的效果。經歷這次，我也馬上帶兒子去打B型腦膜炎疫苗預防。」今（20）日是馡馡過世的第56天，詹明芫凌晨發文對女兒說：「寶貝，妳知道嗎？媽咪已經把第3季的企劃書都寫好了。原本的計畫，是等妳出院後，我們就一起開始錄音。可是，媽咪最後還是沒能等到妳回來⋯」詹明芫透露《wawa快樂屋》今年同樣有報名第61屆廣播金鐘獎，「無論今年會不會入圍，妳的名字，都已經永遠刻印在廣播金鐘的殿堂裡。馡寶，媽咪愛妳。永遠、永遠地愛妳。」詹明芫的發文令人不捨，粉絲看了也紛紛湧入安慰她，「看媽媽發的文也看得心好痛，媽媽加油！」、「請妳也要好好照顧自己」、「媽咪妳好勇敢，相信妳的寶貝會為妳感到驕傲」。