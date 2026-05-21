行政院發錢了！2026「計程車油價補貼專案」已於5月13日開放受理登記，一周吸引2.7萬輛車完成綁定，油錢津貼可入袋。交通部公路局表示，全面擴大中油、台塑臨櫃服務據點增至1200處。本文整理領取對象、申請資格與時間，怎麼領用一次看。
行政院發錢了！2026「油錢補助6000元」 一周申辦2.7萬輛車
受到中東情勢衝擊國際油價，國內油價攀升、影響民生成本與壓力，行政院推動2026「計程車油價補貼專案」，全台約9萬輛合法登記在籍的計程車（包括多元計程車在內，除純電車以外），每車可享每公升折5元、最高6000元補助，以減輕小黃與多元化計程車駕駛的營運負擔。
行政院表示，「計程車油價補貼專案」已於5月13日開放受理登記，一周吸引2.7萬輛車完成綁定，約佔整體比例30%。
5月20日起，持綁定好的優惠卡加油，就能以「加油折讓」的方式，直接享受每公升現折5元的折讓好康，相當於1200公升油量額度，可使用至2026年12月31日。
2026計程車油價補貼專案！公路局擴大臨櫃服務據點：增至1200處
交通部公路局表示，考量上周駕駛朋友多數採取臨櫃申辦方式，為緩解初期申辦人潮踴躍，將全面擴大中油、台塑之臨櫃服務據點至1200處。
公路局補充，除了提供臨櫃申請，中油公司並提供網路及1912客服專線登記優惠卡服務，以提供駕駛多元申辦管道，減少臨櫃申辦等候時間。
中油計程車優惠卡臨櫃申辦與登記地點
台塑計程車優惠卡臨櫃申辦與登記地點
2026「油錢補助6000元」！領取對象、申請資格時間一覽
◾️補助對象：全台約9萬輛合法登記在籍的計程車（包括多元計程車在內），除純電車以外。
◾️申請時間：2026年5月20日至2026年8月31日
◾️使用期限：至2026年12月31日
◾️申請方式：需申請計程車駕駛專屬「中油優惠卡」，可使用既有中油卡進行登記。
沒有「中油優惠卡」！新申請方式
◾️應備文件：
1、行車執照
2、身分證明文件
3、執業登記證
2、網路線上辦：中油公司網站
已持有「中油優惠卡」！確認登記或變更
◾️確認登記：
必須完成「車號確認登記」或「變更」才能享有補貼。
2、電話登記：撥打1912服務專線
3、換車變更：若已變更車輛與原卡不同，需同時申請變更油卡車號。
我是廣告 請繼續往下閱讀
受到中東情勢衝擊國際油價，國內油價攀升、影響民生成本與壓力，行政院推動2026「計程車油價補貼專案」，全台約9萬輛合法登記在籍的計程車（包括多元計程車在內，除純電車以外），每車可享每公升折5元、最高6000元補助，以減輕小黃與多元化計程車駕駛的營運負擔。
行政院表示，「計程車油價補貼專案」已於5月13日開放受理登記，一周吸引2.7萬輛車完成綁定，約佔整體比例30%。
5月20日起，持綁定好的優惠卡加油，就能以「加油折讓」的方式，直接享受每公升現折5元的折讓好康，相當於1200公升油量額度，可使用至2026年12月31日。
2026計程車油價補貼專案！公路局擴大臨櫃服務據點：增至1200處
交通部公路局表示，考量上周駕駛朋友多數採取臨櫃申辦方式，為緩解初期申辦人潮踴躍，將全面擴大中油、台塑之臨櫃服務據點至1200處。
公路局補充，除了提供臨櫃申請，中油公司並提供網路及1912客服專線登記優惠卡服務，以提供駕駛多元申辦管道，減少臨櫃申辦等候時間。
中油計程車優惠卡臨櫃申辦與登記地點
台塑計程車優惠卡臨櫃申辦與登記地點
◾️補助對象：全台約9萬輛合法登記在籍的計程車（包括多元計程車在內），除純電車以外。
◾️申請時間：2026年5月20日至2026年8月31日
◾️使用期限：至2026年12月31日
◾️申請方式：需申請計程車駕駛專屬「中油優惠卡」，可使用既有中油卡進行登記。
沒有「中油優惠卡」！新申請方式
◾️應備文件：
1、行車執照
2、身分證明文件
3、執業登記證
◾️申請管道1、實體臨櫃辦：直銷中心及指定加油站
2、網路線上辦：中油公司網站
已持有「中油優惠卡」！確認登記或變更
◾️確認登記：
必須完成「車號確認登記」或「變更」才能享有補貼。
◾️辦理方式：1、臨櫃登記：直銷中心及指定加油站。
2、電話登記：撥打1912服務專線
3、換車變更：若已變更車輛與原卡不同，需同時申請變更油卡車號。