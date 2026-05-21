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北科大研究生墜樓身亡！生前遺言透露遭「教授長期刁難」

▲吳姓研究生墜樓前留下遺言，指控教授長期刁難，並且向女友以及父母道別。（圖/Threads）

家屬到場招魂4次才聖筊！父親痛哭：希望不要再有下個傻子

▲北科大表示，目前已依相關程序全面啟動調查及通報作業，暫停該名教師在教學與非急迫性指導工作，後續懲處將依正式調查結果及法定程序辦理。（圖/Google評價）

台北科技大學日前驚傳輕生悲劇，一名24歲的吳姓碩士生畢業前夕在校內墜樓身亡，親友爆料是因為指導教授長期刁難，讓他不堪壓力。家屬20日重返現場招魂，擲筊4次才有聖筊，而指導教授更是最後一刻都沒有出現，讓父親痛哭：「希望不要再有下一個傻子。」對此，北科大也表示，已經暫停該名教師在教學和非急迫性指導工作。該名吳姓研究生的友人，日前凌晨在社群平台「Threads」貼文公開摯友生前留下的文字，只見該研究生按照時間線列出一系列事件，指控論文遭到教授刁難、指令朝夕令改，讓他為了達成要求疲於奔命，甚至壓力過大而去心理諮商，但最後卻換來被教授「踢出計劃」的結局。該吳姓研究生遺言中沉痛地提到「每天因為老師反反覆覆的日子可以過了，不用在嘔吐、失眠、流淚。」更像女友喊話：「一定要好好陪著家人，相信可以讓妳度過這段時間，妳陪伴我的時光我一直都很珍惜」；也和父母告白：「爸媽愛你們，撫養我，好想賺錢報答。」留下「登出ing」後就發生意外墜樓身亡。研究生親哥哥也在Threads上轉發該文，並喊話教授：「若時間方便，誠摯邀請你來送他最後一程。」家屬20日到現場招魂，吳姓研究生父親受訪表示，網路上的內容跟兒子和家人提及的狀況大致相符，就說「論文改來改去，壓力很大」。吳父痛心落淚表示：「兒子個性開朗，平時喜歡釣魚，也曾參與棒球活動，但大約過年前開始，情緒狀態出現變化，希望不要再有下一個傻子，早知如此，就不要帶他來這個世界受苦。」最終家屬招魂擲了4次才聖筊，且直到最後一刻指導教授也沒有出現。對此案件，北科大表示，全體師生深感哀痛與不捨，校方第一時間向家屬表達最誠摯慰問，已依相關程序全面啟動調查及通報作業，暫停該名教師在教學與非急迫性指導工作，後續懲處將依正式調查結果及法定程序辦理。