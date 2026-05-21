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機票越搜尋越貴？董事長解惑

訂閱制鎖定2類旅客 「回購率」穩定升溫

為強化品牌競爭力並深化旅客情感連結，台灣虎航除了即將推出的「機加酒」方案，日前也推出股東專屬優惠，以及國內航空業首創的訂閱制。台灣虎航董事長黃世惠說明機票票價浮動邏輯，希望讓持續提升虎航品牌力，成為旅客出遊第一選擇。台灣虎航為把股東、會員、旅客三種身份串連，3月底也推出股東專屬優惠，零股股東也可以享有回饋金800元。黃世惠說，股東人數從3萬人迅速擴增至16萬人以上。股東跟客戶不同，只要出國就容易變成客戶，但是股東會與公司有較強的情感連結，因此可以增加「虎迷」數量。至於外界關切的票價議題，黃世惠笑稱自己很常被問「機票會因為越多人查，票價就會越貴嗎？」，但台灣虎航從來不會因為查詢次數而變貴，但是會因為早上查不買、下午就變貴、晚上變更貴。她舉例解釋，當旅客看到5000元機票趕快買，但考慮一下再買時就變7000元，結果另一名旅客考慮太久、等到同行旅客都買了自己只能買到1.1萬元機票。黃世惠也說，油價就算上漲多，航空公司不能全部反映在票價上也不能不考慮社會責任就不飛，必須評估要維持載客率九成以上的合理價格。而低成本LCC航空公司更要維持品牌力，就算跟傳統航空公司沒有價差，旅客也會選擇台灣虎航；目前已經調整好營運體質，只要油價回穩，獲利能力將顯著提升。台灣虎航3月底「訂閱制」，最低僅要月付1588元，就可以享有年度4趟來回機票優惠（超過8000元需要補價差），更可以享有優先登機、優先行李等專屬禮遇。黃世惠指出，訂閱制鎖定兩類人，一個是常出國旅客，希望搭乘的航班改選虎航；另一個是當作「存錢」的旅客，本來未預期出國者，因為機票優惠而選擇出國，更可以提升航班裝載率。台灣虎航發言人許致遠表示，目前訂閱人數逐月成長，不少早期用戶推廣給身旁親友，目前每個月約500套左右機票兌換，預估會逐漸增加訂閱旅客數量。