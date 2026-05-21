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愛德華茲對厄文的欣賞和尊敬早已不是秘密。早在之前的季後賽對戰中，愛德華茲就曾公開喊話想要親自看管這位資深控衛。（圖／美聯社／達志影像）

達拉斯獨行俠隊昨日驚傳解僱總教練基德（Jason Kidd），這場人事地震不僅震動德州，更在全聯盟引發骨牌效應。據NBA資深記者布蘭登·羅賓森（Brandon "Scoop B" Robinson）最新報導，明尼蘇達灰狼隊當家球星愛德華茲（Anthony Edwards）表態希望能網羅目前處於養傷狀態的獨行俠後衛厄文（Kyrie Irving），為球隊尋求奪冠拼圖。愛德華茲對厄文的欣賞和尊敬早已不是秘密。早在之前的季後賽對戰中，愛德華茲就曾公開喊話想要親自看管這位資深控衛，而如今，這份競爭心態似乎演變成了攜手合作的渴望。根據報導，愛德華茲「私下正在努力促成健康的厄文加盟灰狼」，他向明尼蘇達管理層遊說，認為厄文雖因前十字韌帶（ACL）撕裂傷缺席了2025-26整個賽季，但他依然是聯盟中最具破壞力的進攻發動機之一。對於灰狼而言，在經歷了連續兩年止步西區決賽後，急需一名能在關鍵時刻提供穩定外線火力與組織能力的頂級後衛，來分擔愛德華茲的得分壓力。厄文的技術與愛德華茲的爆發力，被視為能讓灰狼進攻體系徹底昇華的夢幻組合。除了厄文的交易流言外，獨行俠基德的下台也為明尼蘇達帶來了另一種可能性——網羅「希臘怪物」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）。羅賓森指出，聯盟圈內已有聲音討論「基德與阿德托昆博在明尼蘇達重聚」的可能性。基德曾在公鹿隊執教過阿德托昆博，並親手將其塑造成聯盟頂級的持球核心。隨著灰狼近年在季後賽表現起伏，球隊極度渴望再引入一名能夠改變戰局的超級巨星。雖然灰狼目前的選秀資產有限，但透過包裹蘭德爾（Julius Randle）及麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）等具備即戰力的籌碼，灰狼確實有機會開啟一場史詩級的交易對話。獨行俠隊在送走唐西奇（Luka Doncic）後，如今又進入了弗拉格（Cooper Flagg）的年輕重建時代，這使得34歲的厄文顯得與球隊目前的發展藍圖有些脫節。對於獨行俠而言，若能透過交易厄文換取年輕資產或選秀權，將能加速弗拉格時期的建隊進程；而對於灰狼來說，厄文的交易價值相對「務實」，這可能成為促成此案的關鍵。目前這些轉會消息仍處於高度推測階段，但隨著基德的離開，聯盟已正式進入夏季軍備競賽的戰備狀態。愛德華茲作為灰狼的領袖，展現了強烈的奪冠企圖心，無論是厄文還是字母哥，都顯示出明尼蘇達不滿足於現狀，誓要在未來賽季重返爭冠行列的決心。