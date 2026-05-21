美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間5月21日進行，該日有15場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇客場對上聖地牙哥教士的比賽，此戰道奇將推出大谷翔平先發，而教士則是推出瓦斯奎茲（Randy Vasquez）應戰。《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。
洛杉磯道奇（30勝19敗）vs聖地牙哥教士（29勝19敗）
比賽時間：台灣時間5月21日（四）早上8：40
✅道奇觀戰焦點：大谷翔平持續挑戰賽揚，盼能延續開季至今的絕對壓制力，搶下對戰教士系列賽優勢，拉開與教士對的勝差。打線能否持續發威，攻破教士投手封鎖。
觀戰重點
觀戰重點：
01:05 紅人 VS 費城人
01:10 金鶯 VS 光芒
01:40 太空人 VS 雙城
03:10 遊騎兵 VS 洛磯
03:40 巨人 VS 響尾蛇
04:10 白襪 VS 馬林魚
06:40 守護者 VS 老虎
06:40 勇士VS馬林魚
06:45 國民 VS 大都會
07:05 藍鳥 VS 洋基
07:40 紅襪 VS 皇家
07:40 釀酒人 VS 小熊
07:45 海盜 VS 紅雀
08:40 道奇 VS 教士
09:38 運動家 VS 天使
📺 轉播平台：MLB TV、緯來育樂台、愛爾達體育台
🟡電視轉播：
緯來育樂台：洛杉磯道奇vs聖地牙哥教士
🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台
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比賽時間：台灣時間5月21日（四）早上8：40
✅道奇觀戰焦點：大谷翔平持續挑戰賽揚，盼能延續開季至今的絕對壓制力，搶下對戰教士系列賽優勢，拉開與教士對的勝差。打線能否持續發威，攻破教士投手封鎖。
觀戰重點
- 打線能否串聯發揮？得點圈能否攻下分數？
- 牛棚投手群能否壓制教士打線？
觀戰重點：
- 核心打線能否突破大谷翔平？
- 先發投手瓦斯奎茲對上強敵道奇，能否展現壓制力？
01:05 紅人 VS 費城人
01:10 金鶯 VS 光芒
01:40 太空人 VS 雙城
03:10 遊騎兵 VS 洛磯
03:40 巨人 VS 響尾蛇
04:10 白襪 VS 馬林魚
06:40 守護者 VS 老虎
06:40 勇士VS馬林魚
06:45 國民 VS 大都會
07:05 藍鳥 VS 洋基
07:40 紅襪 VS 皇家
07:40 釀酒人 VS 小熊
07:45 海盜 VS 紅雀
08:40 道奇 VS 教士
09:38 運動家 VS 天使
📺 轉播平台：MLB TV、緯來育樂台、愛爾達體育台
🟡電視轉播：
緯來育樂台：洛杉磯道奇vs聖地牙哥教士
🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台