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打線能否串聯發揮？得點圈能否攻下分數？

牛棚投手群能否壓制教士打線？

核心打線能否突破大谷翔平？

先發投手瓦斯奎茲對上強敵道奇，能否展現壓制力？

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間5月21日進行，該日有15場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇客場對上聖地牙哥教士的比賽，此戰道奇將推出大谷翔平先發，而教士則是推出瓦斯奎茲（Randy Vasquez）應戰。《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。洛杉磯道奇（30勝19敗）vs聖地牙哥教士（29勝19敗）比賽時間：台灣時間5月21日（四）早上8：40✅道奇觀戰焦點：大谷翔平持續挑戰賽揚，盼能延續開季至今的絕對壓制力，搶下對戰教士系列賽優勢，拉開與教士對的勝差。打線能否持續發威，攻破教士投手封鎖。觀戰重點✅教士觀戰焦點：教士上場因為九局關鍵失誤輸掉比賽，今日盼能用更好的狀態贏戰，打線能否突破本季狀況極佳的大谷翔平。觀戰重點：MLB賽程（台灣時間5/21）01:05 紅人 VS 費城人01:10 金鶯 VS 光芒01:40 太空人 VS 雙城03:10 遊騎兵 VS 洛磯03:40 巨人 VS 響尾蛇04:10 白襪 VS 馬林魚06:40 守護者 VS 老虎06:40 勇士VS馬林魚06:45 國民 VS 大都會07:05 藍鳥 VS 洋基07:40 紅襪 VS 皇家07:40 釀酒人 VS 小熊07:45 海盜 VS 紅雀08:40 道奇 VS 教士09:38 運動家 VS 天使📺 轉播平台：MLB TV、緯來育樂台、愛爾達體育台🟡電視轉播：緯來育樂台：洛杉磯道奇vs聖地牙哥教士🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台