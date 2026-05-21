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今天天氣：南台灣飆36度 午後北部變天

▲周四有鋒面接近台灣，桃園以北降雨機率提高，中北部都要注意午後雷陣雨。（圖／中央氣象署）

今天空氣品質

明天天氣：鋒面雨勢持續 嚴防午後雷雨

▲未來一周全台高溫炎熱，白天高溫都能突破30度，不過早晚溫差仍較大。（圖／中央氣象署）

一周天氣：周末天氣回穩 下周迎梅雨鋒面

中央氣象署表示，今明兩天（5月21日至5月22日）受鋒面接近影響，北部、中部山區水氣增多，午後雷陣雨明顯，尤其大台北、宜蘭山區須慎防較大雨勢。周六至下周二（5月23日至5月26日）天氣轉趨穩定，但下周三（5月27日）再有梅雨鋒面報到，中部以北降雨機率提高。5月21日今天的天氣，氣象署指出，環境為西南風，上午各地多雲到晴，下午起鋒面逐漸接近台灣北部海面，環境水氣增多，桃園以北及新竹至嘉義山區有零星短暫陣雨，其他地區雲量增加，午後北部、基隆、宜蘭、花蓮及其他山區有局部短暫雷陣雨，北部山區有局部大雨發生的機率。溫度方面，各地夜晚清晨低溫普遍為23至26度，白天溫暖偏熱，基隆及東半部高溫約30至32度，西半部31至34度，其中在南部近山區有局部36度左右高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，請注意防曬並多補充水分。高屏、宜蘭、花東、金門、澎湖北部、竹苗、中部、雲嘉南、馬祖環境部提及，環境風場為西南風，北部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；馬祖、金門易有低雲或局部霧影響能見度。高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖為「普通」等級。5月22日明天的天氣，氣象署說明，鋒面依舊存在，各地雲多、西南風增強，午後山區、北部及宜花仍有局部雷雨；中部以北山區、桃園以北整天有零星陣雨機率；白天高溫基隆、東半部29至31度，西半部31至34度，早晚低溫在台灣各地23至26度。氣象署提醒，周六鋒面遠離，下周二前台灣各地回歸高溫炎熱的穩定天氣，各地高溫30度以上，大台北、台東可能來到35度，午後雷陣雨範圍落在「中北部山區、宜蘭、花蓮」；周日至下周一清晨至上午，南台灣沿海則可能因為「海陸風輻合」，出現零星短暫陣雨。賴欣國提及，下周三可能會有新一到「梅雨季鋒面」影響台灣，屆時中部以北降雨機率明顯提高，實際影響還有待觀察；颱風方面，下周後期雖然有熱帶系統在菲律賓東方發展的訊號，不過時間還久，氣象署也將持續追蹤。