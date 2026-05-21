AI晶片龍頭輝達（Nvidia），美東時間20日美股盤後公布第1季財報，營收達816.2億美元，優於預期。然而，其股價呈現盤後轉跌的趨勢，分析認為，與輝達在中國的前景、財測未真正達到預期值，以及AI泡沫的擔憂始終存在有關。
亮眼營收與800億美元回購計畫
根據美國財經媒體《CNBC》報導，輝達第1季財報顯示，每股盈餘經調整後為1.87美元，高於預期的1.76美元，營收達816.2億美元，高於先前預估的788.6億美元，按年增長約85%。其中，數據中心營收就報752億美元，高過分析員預估的734.8億美元。
輝達同時宣布，董事會已批准800億美元用於股票回購，還將季度現金股利從先前的每股1美分提高至25美分。
輝達執行長黃仁勳表示，代理式AI（agentic artificial intelligence）的時代已經到來，AI工廠的建設正在「以驚人的速度加速」，預計下一代AI機櫃級系統Vera Rubin將比Grace Blackwell更加成功。
陰影猶存，股價盤後轉跌
不過，在分析師電話會議結束後，輝達股價轉跌，是連續第4次在財報發布後下滑。
報導提到，儘管輝達預計AI晶片需求持續旺盛，2027財年第2季營收將高達910億美元，遠高於倫敦證券交易所集團（LSEG）的868.4億美元平均季度營收預期，但仍低於先前業界最樂觀的預估值960億美元。
有分析師警告，預期值可能已經過高，並關注全球記憶體短缺一事，是否會對輝達構成實質的不利影響。
此外，還有一個很大的不確定因素是中國市場，雖然黃仁勳參與了本月稍早的川習會，但該次訪問仍未明確H200晶片是否能在中國銷售，所以就中國市場的銷售而言，輝達仍在努力克服一些干擾。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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根據美國財經媒體《CNBC》報導，輝達第1季財報顯示，每股盈餘經調整後為1.87美元，高於預期的1.76美元，營收達816.2億美元，高於先前預估的788.6億美元，按年增長約85%。其中，數據中心營收就報752億美元，高過分析員預估的734.8億美元。
輝達同時宣布，董事會已批准800億美元用於股票回購，還將季度現金股利從先前的每股1美分提高至25美分。
輝達執行長黃仁勳表示，代理式AI（agentic artificial intelligence）的時代已經到來，AI工廠的建設正在「以驚人的速度加速」，預計下一代AI機櫃級系統Vera Rubin將比Grace Blackwell更加成功。
陰影猶存，股價盤後轉跌
不過，在分析師電話會議結束後，輝達股價轉跌，是連續第4次在財報發布後下滑。
報導提到，儘管輝達預計AI晶片需求持續旺盛，2027財年第2季營收將高達910億美元，遠高於倫敦證券交易所集團（LSEG）的868.4億美元平均季度營收預期，但仍低於先前業界最樂觀的預估值960億美元。
有分析師警告，預期值可能已經過高，並關注全球記憶體短缺一事，是否會對輝達構成實質的不利影響。
此外，還有一個很大的不確定因素是中國市場，雖然黃仁勳參與了本月稍早的川習會，但該次訪問仍未明確H200晶片是否能在中國銷售，所以就中國市場的銷售而言，輝達仍在努力克服一些干擾。
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