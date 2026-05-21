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高溫午後雷雨主導 無明顯系統影響台灣

▲未來一周台灣都是「高溫悶熱、午後雷雨」的天氣，相對較穩定。（圖／賈新興提供）

下周恐有颱風生成 鋒面快速通過台灣

台灣近期高溫炎熱的環境還要持續一段時間，氣象專家賈新興表示，今明兩天（5月21至5月22）水氣稍多，北台灣、山區容易有午後雷陣雨，下一波鋒面預計下周五（5月29日）快速通過台灣，5月底至6月初，菲律賓東方海面則有熱帶性低氣壓發展訊號，不排除增強為颱風，路徑往西北，朝沖繩前進。賈新興指出，未來一周並沒有明顯系統直接影響台灣，因此都是「高溫悶熱、午後雷雨」的狀況，今明兩天有鋒面在北部海面，午後各地山區、宜蘭有局部短暫雨，北北基、花東也有零星短暫雨，周六（5月23日）過後天氣回穩，一直到下周四（5月28日），大致都是午後雷陣雨為主。賈新興說明，明顯有降雨的梅雨季鋒面，下周五才會通過台灣，但屬於「移動型鋒面」，不像典型梅雨有「滯留」情況，因此下雨的時間大約就是1天左右，全台都有機會降雨。賈新興也補充，觀察歐洲模式、AI 模式等預測，下周四、下周五左右，菲律賓東方海面附近，有熱帶系統發展的趨勢，蠻有機混成為「熱帶性低氣壓」，是否增強為「颱風」還有待觀察，路徑主要朝向沖繩潛艦，對台灣會不會造成影響尚不明確。