台灣首富換人當！根據《富比世》（Forbes）即時富豪榜，被動元件大廠國巨*（2327）董事長陳泰銘，以個人淨值 156 億美元（約新台幣 5,070 億元），正式擠下 75 歲的鴻海創辦人郭台銘，登上台灣首富寶座。這位身價驚人的科技巨頭，不僅情史轟動演藝圈，私人生活更是充滿傳奇色彩。
🟡 國巨陳泰銘是誰？大學曾當 DJ、寫資料庫白手起家
現年 69 歲的陳泰銘，並非外界想像的銜著金湯匙出生。根據《一条》專訪報導，他出身台南鄉下，大學時期為了生活必須同時打兩份工：一份是幫人家編寫資料庫（Database），另一份則是在夜店擔任 DJ。
這段半工半讀的歲月，開啟了他的藝術收藏之路。陳泰銘回憶，人生第一件藝術收藏，就是靠著當時兩年存下的積蓄換來的。他曾感性表示，家庭給予的愛與包容，讓他從小充滿自信，甚至以前家裡的菲傭遇到魚頭怎麼炸的難題，都會打視訊向這位「首富主廚」求救，展現出他極具人情味與熱愛生活的一面。
🟡 情纏關之琳最轟動：驚爆「我們不是分手，是離婚」
在陳泰銘的傳奇人生中，與「香江第一美女」關之琳的感情糾葛最廣為人知。兩人自 2009 年起多次被拍到同遊巴黎、在日本挑情侶戒，雖然對外始終低調，但這段豪門情緣終究在 2015 年迎來震撼結局。
關之琳當時出席記者會，面對外界關心感情現狀，突然語出驚人自爆：「我們不是分手，我們是離婚！」證實了兩人的祕婚傳聞與正式決裂。此外，這段情史也曾引發閨密嫌隙，當年劉嘉玲與陳泰銘相約爬山，一度讓關之琳公開質疑「沒想過他人感受」，雙方冰封多年，直到 2020 年才合照破冰。
而陳泰銘與前妻李慧真育有雙胞胎女兒陳少喬、陳少曼，更是頂尖馬術國手，陳少曼曾獲2006年亞運銀牌，並代表參加2020東京奧運馬術賽，展現家族卓越基因。
🟡 靠什麼發家？被動元件龍頭「國巨」因 AI 狂飆
許多讀者好奇，陳泰銘究竟靠什麼發家？答案是電子產業不可或缺的「被動元件」。他創辦的國巨是全球晶片電阻、MLCC 龍頭，「國巨跟 AI 有關係嗎？」更是近期投資人的熱搜關鍵。
隨著 2026 年 AI 伺服器與高效能運算需求爆噴，國巨股價今年以來漲幅高達 125%，讓陳泰銘在全球富豪排名竄升至 186 名。身為「全球十大收藏家」中唯一的亞洲面孔，陳泰銘不愛將藏品鎖進保險箱，反而讓畢卡索的畫作融入居家的拉門與浴室。
這位白手起家的首富自許為「生活家」，在科技業的高壓節奏下，他靠音樂、藝術與烹飪找到平衡。從 DJ 轉身成為台灣首富，陳泰銘用 156 億美元身價，寫下台灣科技業最傳奇的一頁。
💡 【國巨董事長 陳泰銘小檔案】
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現年 69 歲的陳泰銘，並非外界想像的銜著金湯匙出生。根據《一条》專訪報導，他出身台南鄉下，大學時期為了生活必須同時打兩份工：一份是幫人家編寫資料庫（Database），另一份則是在夜店擔任 DJ。
這段半工半讀的歲月，開啟了他的藝術收藏之路。陳泰銘回憶，人生第一件藝術收藏，就是靠著當時兩年存下的積蓄換來的。他曾感性表示，家庭給予的愛與包容，讓他從小充滿自信，甚至以前家裡的菲傭遇到魚頭怎麼炸的難題，都會打視訊向這位「首富主廚」求救，展現出他極具人情味與熱愛生活的一面。
在陳泰銘的傳奇人生中，與「香江第一美女」關之琳的感情糾葛最廣為人知。兩人自 2009 年起多次被拍到同遊巴黎、在日本挑情侶戒，雖然對外始終低調，但這段豪門情緣終究在 2015 年迎來震撼結局。
關之琳當時出席記者會，面對外界關心感情現狀，突然語出驚人自爆：「我們不是分手，我們是離婚！」證實了兩人的祕婚傳聞與正式決裂。此外，這段情史也曾引發閨密嫌隙，當年劉嘉玲與陳泰銘相約爬山，一度讓關之琳公開質疑「沒想過他人感受」，雙方冰封多年，直到 2020 年才合照破冰。
而陳泰銘與前妻李慧真育有雙胞胎女兒陳少喬、陳少曼，更是頂尖馬術國手，陳少曼曾獲2006年亞運銀牌，並代表參加2020東京奧運馬術賽，展現家族卓越基因。
許多讀者好奇，陳泰銘究竟靠什麼發家？答案是電子產業不可或缺的「被動元件」。他創辦的國巨是全球晶片電阻、MLCC 龍頭，「國巨跟 AI 有關係嗎？」更是近期投資人的熱搜關鍵。
隨著 2026 年 AI 伺服器與高效能運算需求爆噴，國巨股價今年以來漲幅高達 125%，讓陳泰銘在全球富豪排名竄升至 186 名。身為「全球十大收藏家」中唯一的亞洲面孔，陳泰銘不愛將藏品鎖進保險箱，反而讓畢卡索的畫作融入居家的拉門與浴室。
這位白手起家的首富自許為「生活家」，在科技業的高壓節奏下，他靠音樂、藝術與烹飪找到平衡。從 DJ 轉身成為台灣首富，陳泰銘用 156 億美元身價，寫下台灣科技業最傳奇的一頁。
💡 【國巨董事長 陳泰銘小檔案】
- 出生： 1956 年（69 歲）
- 學歷： 成功大學工程科學系
- 現職： 國巨集團董事長
- 身價： 156 億美元（2026 年 5 月《富比世》台灣首富）
- 致富關鍵： 全球被動元件龍頭「國巨（2327）」受惠 AI 浪潮。
- 收藏地位： 被評為「全球十大收藏家」中唯一的亞洲面孔。
- 家庭：
- 與前妻李慧真育有一子二女（雙胞胎女兒陳少喬、陳少曼為知名馬術國手）。
- 曾與港星關之琳有一段婚姻，於 2015 年證實離婚。
- 與前妻李慧真育有一子二女（雙胞胎女兒陳少喬、陳少曼為知名馬術國手）。