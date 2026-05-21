歷經甩開「體脂訪」台灣虎航第一季繳出獲利成長逾四成的表現。台灣虎航董事長黃世惠表示，經過體質調整後，虎航4月開始已經沒有虧錢的航班，今年全部航線平均載客率都維持在9成以上，不少航班班班客滿，儘管高油價時代下經營壓力不小，仍樂觀看待今年營運表現，預期營收再成長創下新高。

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台灣虎航去年調整航線，把不賺錢的「體脂訪」砍掉，例如去年砍掉茨城航線、旭川等航點，今年3月底也停掉台中-澳門、高雄-澳門等航線。

黃世惠說，旭川就是標準「薑母鴨航線」冬天賺錢、夏天賠錢，經過整頓後加上4月油價回歸正常後，已經沒有「賠錢」航線。目前已經調整好營運體質，只要油價回穩，獲利能力將顯著提升，今年目標為獲利水準不低於去年。

台灣虎航第三代機隊計畫，即將迎來新機A321neo新機，比A320neo的座位數180座增加至233座。黃世惠表示，座位數增加近三成，並且可節油11.2%；新機加入後將重新調整航線分配，讓新機飛需求暢旺航點，A320neo則前往二線城市或是搭乘率八成的其他航點。

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李青縈編輯記者

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