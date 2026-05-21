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想見黃國昌談清楚 卻始終「見不到主席」

控黨中央要求「先道歉」 楊寶楨：我不知道錯在哪

有人能空降、她卻不行？楊寶楨

批提名機制雙標

直言黃國昌風格太剛硬 「慢走不送」讓人寒心

前民眾黨發言人楊寶楨昨（20）日晚間突發聲明宣布退黨，並將以無黨籍身分投入台中市東南區市議員選戰，震撼政壇。她今受訪時進一步揭露退黨內幕，直指民眾黨近期瀰漫「從上到下的霸凌文化」，更坦言自己曾向黨中央反映、希望與黨主席黃國昌及秘書長周榆修當面溝通，但始終未能見到人，最後在種種壓力下決定退黨獨立參選。楊寶楨表示，關於「霸凌」問題，近期外界其實已從新聞中看到不少案例，而她自己先前也曾公開回應。她強調，現在的問題並非單一事件，而是黨內已逐漸形成一種「從上到下」的風氣，不只她，包含現任黨工、甚至已退黨的夥伴，都曾面臨類似處境。楊寶楨透露，自己曾與台中市黨部主委陳清龍見面，也曾親自致電民眾黨秘書長周榆修，希望能與黃國昌及秘書長當面談談，但最後得到的回應卻是「電話講一講就可以了」，因此自己始終沒有機會見到對方；至於黃國昌日前在直播中的一番發言，雖未點名，但外界普遍聯想到楊寶楨，因此她認為有必要正式出面澄清與回應。楊寶楨更爆料，其實自己原本已準備進入黨內提名程序，但不論是台中市黨部或黨中央，都曾明確告知她，若想獲得提名，必須先公開說明、甚至「道歉」。「但我一直不知道我要道歉什麼。」楊寶楨直言，如果必須先做某種政治表態，才有資格進入提名機制，那不如不要彼此為難，因此最終決定退黨參選。她也透露，台中市黨部主委陳清龍確實曾釋出相關意思，而她認為對方應該也是受到黨中央壓力與指示。對於黨內提名制度，楊寶楨也火力全開表示，最初其實是台中市議員江和樹向黨中央推薦她參選東南區，黨內也早已評估此事，但後來卻遲遲未開放該選區提名。她質疑，民眾黨對外一度宣稱「議員沒有徵召」，但後來卻又突然公布一整批徵召名單，標準明顯不一致。楊寶楨更批評，有些人初選沒過，後來仍能被徵召到其他選區，甚至接受空降安排，但輪到她時卻被要求「遵守程序」，讓外界質疑是否存在雙重標準。談及黨主席的領導風格，楊寶楨坦言，與創黨主席柯文哲相比，黃國昌確實「比較剛硬」。她表示，柯文哲過去通常還會關心黨員為何離開，但黃國昌卻常直接公開表示「慢走不送」，讓許多創黨老臣與老戰友感到寒心。楊寶楨感嘆，如果面對離開的人，不是關心與慰留，而是用嘲諷方式逼退，確實會讓人心灰意冷。儘管正式退黨，楊寶楨仍強調，民眾黨創黨時強調的「中道理性DNA」，她依然會繼續帶著前進。她表示，之所以投入台中東南區選戰，是因為當地藍綠結構長期穩定，希望能替選民帶來不同選擇。目前將以無黨籍身分參選，至於未來是否加入其他政黨，她則低調表示「現在談還太早」。