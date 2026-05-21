我是廣告 請繼續往下閱讀

泡麵湯不要再倒掉了！傳奇吃法實測全愛上

▲有民眾實測做出一道泡麵蒸蛋，好滋味引發眾多老饕討論。（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部臉書）

泡麵蒸蛋怎麼做？連日清也教過：簡單3步驟一次看

不過要特別提醒民眾，不建議連同泡麵紙碗一同放入微波爐內，記得要將其倒入可微波的碗中，避免發生意外。

▲過去日本泡麵品牌「日清杯麵」也曾推薦泡麵蒸蛋料理，其在官網公開「簡單3步驟」就能吃到熱騰騰蒸蛋。（圖／日清官網）

泡麵蒸蛋好吃嗎？百萬網紅齊推薦：真實評價曝光

泡麵是不少人宵夜果腹首選，但每次吃完總會留下許多湯汁，許多人第一時間都會直接將泡麵湯倒掉處理。，大讚「比原本泡麵更好吃！」一名網友近日在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」貼出張照片，從畫面中可見是一碗隨處可見的蒸蛋料理，但他強調其實是用泡麵湯底料理出來的，大讚「泡麵蒸蛋好吃，用大乾麵蔥燒牛肉的湯做的蒸蛋」。泡麵蒸蛋作法在網路上爆紅已久，不少人實測過後都稱讚口感「是真的蠻好吃的，一麵兩吃」、「這個方法做出來的蒸蛋真的超好吃的，也可以試試別款泡麵做湯底」、「做成蒸蛋真的很懂吃」、事實上，過去日本泡麵品牌「日清杯麵」也曾推薦泡麵蒸蛋料理，其在官網公開「簡單3步驟」就能吃到熱騰騰蒸蛋。，所需的湯不需要很滿，約剩餘三分之一即可製作。，就和平常做蒸蛋的方法相同；，就能瞬間做出一道泡麵蒸蛋。「泡麵蒸蛋」不只深受一般民眾喜愛，過去不少台灣網紅都曾實測過，其中最常被拿來測試的就是台灣杯麵霸主「來一客泡麵」，像是YouTuber「那個女生 Kiki」試做過便讚賞「口感又綿又軟」；YouTuber「志銘與狸貓」也推薦表示「比原本泡麵更好吃！」泡麵蒸蛋多數人認為是一道充滿驚喜的懶人宵夜，只要掌握比例與加熱時間即可完成，加上泡麵湯本身就有調味、帶有油脂，做出來的蒸蛋比一般加水的高湯更香濃，完全不需額外加鹽，甚至還能吃到原本泡麵的香味。不過也有一派人持不同看法，認為泡麵湯味道與一般蒸蛋不同，對於喜愛清淡口感的人可能會覺得太過死鹹或油膩，使用微波爐時若控制不好，也容易讓蒸蛋過熟變成「蜂窩狀」或口感偏乾硬，只能說每個人偏好不盡相同。