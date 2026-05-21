（更新10：43，不會回歸比賽）

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▲哈珀在一次切入上籃時遭到亞歷山大（SGA）封蓋，落地後隨即抱著右大腿後側，臉部表情極度痛苦。（圖／美聯社／達志影像）

在西區決賽G2的白熱化激戰中，聖安東尼奧馬刺隊不僅面臨主控福克斯（De'Aaron Fox）因傷缺陣的考驗，陣中表現亮眼的年輕後衛、被視為「新鬼切」傳人的迪倫·哈珀（Dylan Harper），也在第三節因腿筋傷勢被迫退場，讓馬刺隊的後場調度雪上加霜。奧克拉荷馬雷霆隊的威廉斯也因左腿筋受傷，他與哈珀本場均不會回歸比賽。今日客場挑戰雷霆隊的比賽，上半場馬刺一度落後多達11分，但隨即在第三節展開強烈反攻，迅速縮小分差。然而在激烈的肢體對抗下，哈珀在一次切入上籃時遭到亞歷山大（SGA）封蓋，落地後隨即抱著右大腿後側，臉部表情極度痛苦。隨後哈珀在防護員的攙扶下直接走回更衣室，經初步評估為右腿筋（Hamstring）不適。這對馬刺隊而言無疑是沉重打擊，畢竟在福克斯缺陣的情況下，哈珀是球隊進攻組織與防守轉換的關鍵人物。現場媒體指出，他在該次落地前，其實就已經略顯跛行，疑似在比賽前半段就已有隱性傷勢，最終在劇烈對抗中徹底撐不住。本場比賽不僅馬刺折損大將，雷霆隊同樣陷入嚴重的傷病危機。陣中主力「二當家」傑倫·威廉斯（Jalen Williams）在首節即因左腿筋受傷退場，尚未回歸。儘管後場遭遇傷病海嘯，文班亞馬（Victor Wembanyama）展現了球星等級的絕對宰制力。他在第三節短短五分鐘內狂飆3記三分球，親自填補了比分落後的缺口，強勢反擊了雷霆隊的防守。截至第三節中段，馬刺憑藉文班亞馬的火燙手感與瓦賽爾（Devin Vassell）的底角三分，硬是將比分追至71：72的一分差。場邊資深記者約翰·霍林格（John Hollinger）分析指出，雷霆目前已用盡了挑戰權，而雙方的體能強度已拉升至極限，裁判尺度也變得極度寬鬆。隨著比賽進入後段，馬刺在缺乏福克斯與哈珀兩大主力控球的情況下，僅剩卡斯特（Stephon Castle）苦苦支撐。