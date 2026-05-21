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台灣最強火鍋誕生了！這間打敗石二鍋、築間奪冠

▲海底撈火鍋奪下最熱門火鍋寶座，其進駐台灣將近11年，憑藉無微不至的貼心服務深受台灣人喜愛。（示意圖／海底撈粉專）

🥇第1名：海底撈火鍋（網路聲量20082筆）

🥈第2名：涮乃葉（網路聲量13232筆）

🥉第3名：小蒙牛頂級麻辣養生鍋（網路聲量7208筆）

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第4名：築間幸福鍋物（網路聲量6432筆）

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第5名：狂一鍋（網路聲量6083筆）

◼︎ 第6名：肉多多火鍋（網路聲量5393筆）

◼︎ 第7名：石二鍋（網路聲量4395筆）

◼︎ 第8名：青花驕麻辣鍋（網路聲量2916筆）

◼︎ 第9名：三媽臭臭鍋（網路聲量1648筆）

◼︎ 第10名：八方悅鍋物（網路聲量1630筆）

▲根據《網路溫度計》口碑聲量排行「鍋物連鎖」類別中，統計2026年04月21日至2026年05月20日聲量，台灣火鍋冠軍由「海底撈火鍋」拿下冠軍。（圖／網路溫度計）

台灣海底撈開快11年仍超紅！「精緻服務稱霸」同行學不來

主要是因其「多樣免費服務」為特色，讓就算是單點制火鍋的它，面對滿街的吃到飽等高CP值火鍋，也能獨佔鰲頭成為台灣火鍋業霸主之一。

▲海底撈主打各類型服務，其中桌邊撈麵表演更是店內招牌表演。（圖／記者蕭涵云攝）

▲海底撈火鍋主打單點制度，以正宗川味火鍋席捲全台。（圖／記者蕭涵云攝）

海底撈真實評價曝光！破萬評價拿高分：2敗筆被點

認為海底撈人均消費偏高

海底撈太過熱門，若是用餐時段現場候位通常需1小時以上

台灣火鍋品牌五花八門，近年來火鍋市場競爭也越來越激烈，不少吃到飽火鍋、百元火鍋林立，讓消費者選擇更加多元。海底撈火鍋憑藉無微不至的貼心服務深受顧客喜愛，強勁的服務品質幾乎沒有同行是其對手，也難怪進駐台灣將近11年依舊人氣高。根據《網路溫度計》口碑聲量排行「鍋物連鎖」類別中，統計2026年04月21日至2026年05月20日聲量，，其贏過亞軍「涮乃葉」、季軍「小蒙牛頂級麻辣養生鍋」，聲量狠狠輾壓排名第4的築間、排名第6的肉多多、排名第7的石二鍋等高CP值神鍋，成為台灣最熱門火鍋品牌。據了解，海底撈火鍋發跡於中國四川，現已走向國際並於世界各地展開事業宏圖，其於2015年9月正式進駐台灣，並在台北信義開出首店，以正宗川味火鍋席捲全台，並於台設立16個據點，至今各大門市不論是平日還是周末，店門外總是有滿滿的等待人潮，儘管成立快11年依舊人氣不減。海底撈火鍋之所以深受消費者喜愛，不只是因湯頭鍋物多元、菜色精緻，海底撈火鍋講求服務至上，最讓人驚豔的是，海底撈講求桌邊服務，他們會主動記住常客喜好、提供慶生應援，打破傳統餐飲界線，以細膩的貼心深受顧客喜愛。實際查詢Google地圖評價，海底撈多間門市幾乎都擁有4.5顆星以上，幾乎皆有破萬則以上評語，民眾也多數給予好評，讚賞不過也有少數人持不同見解，建議民眾，如想抽空前往海底撈用餐，還是事先採用預約方式，才能避免浪費時間等待！