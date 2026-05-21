我是廣告 請繼續往下閱讀

奧克拉荷馬雷霆當家巨星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），雖然在今（21）日西區決賽第二戰（Game 2）中成功捍衛主場，以122：113擊敗聖安東尼奧馬刺，將系列賽扳平成1比1平手。但相較於雷霆隊贏球的喜悅，賽後社群平台的焦點，卻排山倒海地聚焦在亞歷山大極具爭議的言行上。這位連霸最有價值球員（MVP）因為在比賽中展現出令人匪夷所思的「假摔、碰瓷」舉動，正身陷輿論之中，甚至有球迷要發起連署禁賽。本場比賽中，亞歷山大確實交出了無可挑剔的頂級數據，全場24投12中狂轟30分，外帶9助攻、4籃板與2次阻攻，更在比賽尾聲飆進招牌的冷血後撤步殺死比賽。反觀馬刺隊的法國怪物文班亞馬（Victor Wembanyama）此役雖然同樣有21分、17籃板、6助攻與 4阻攻的全面發揮，但仍無力阻止雷霆在主場復仇。比賽結束後沒多久，籃球粉專《House of Lowlights》在X平台上曬出了一段精心剪輯的賽事影片。影片中清晰捕捉到，亞歷山大在今晚的無數次外線起腳與突破切入中，只要一與馬刺防守球員發生身體接觸，甚至在完全沒有接觸的情況下，都會極其誇張地「主動噴飛、重摔落地」以騙取裁判的哨音。事實上，這早就不是亞歷山大第一次因為這種打球風格挨批。過去幾年來，黑粉就因為他極度渴望站上罰球線的進攻模式，送給他「罰球商人」的綽號。在剛落幕的2025-26年NBA例行賽中，亞歷山大場均就能獲得高達9次的罰球機會；而踏入季後賽的9場賽事中，他的場均罰球次數更是飆升到誇張的10.2次。SGA「買犯精華」曝光後，全美球迷的怒火瞬間淹沒了留言板，各種不留情面的毒舌開酸與批判，一名馬刺鐵粉憤怒留言：另一名不滿MVP評選結果的網民狠酸：甚至有激進球迷高分貝呼籲：也有老球迷感嘆NBA沉淪：雖然亞歷山大在網絡上被罵得體無完膚，但在雷霆隊二當家威廉斯（Jalen Williams）與板凳奇兵米契爾（Ajay Mitchell）雙雙因為大腿肌肉拉傷而倒下的黑暗時刻，雷霆若想存活，顯然無法放棄一哥這種最具侵略性的破壞力。雙方至關重要的第三戰，將於台灣時間週六上午8點30分移師聖安東尼奧的馬刺主場舉行。當天裁判對於亞歷山大「假摔買犯」的吹判尺度，很可能再次成為決定這場西區決賽走向的關鍵X因子。