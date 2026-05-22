我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天球員陷劈腿風波！游承勳遭Threads貼文影射 石垣島睡陪酒女 （圖／翻攝自Threads）

一名女攝影師昨（21）日在社群平台Threads發文控訴前交往對象、某樂天桃猿球員在戀愛期間充滿謊言，甚至在球隊前往日本石垣島打交流賽期間，帶日本陪酒女回飯店房間過夜。貼文一出隨即吸引超過80萬人次瀏覽，大批網友在留言區透過名字諧音與行程線索抽絲剝繭，集體將矛頭指向樂天桃猿20歲的內野新星游承勳。雖然目前樂天球團與球員本人尚未對此做出正式回應，但這位昔日的「二軍安打王」瞬間成為輿論熱搜的焦點人物。現年19歲、身高177公分的游承勳，在球場上是一名右投左打內野工具人。出身於新北市的他，三級棒球歷經土城國小、新埔國中、鶯歌工商。游承勳自小就展現出極具天賦的打擊身手，在基層賽事中堪稱獎項製造機。他在國小時期就曾以高達7成的誇張打擊率斬獲新北市市長盃打擊獎第一名，高二時拿下市長盃青棒木棒組最有價值球員獎，高三更在象徵國內青棒最高榮譽的玉山盃全國錦標賽中，以5成56的火燙打擊率勇奪打擊獎，並順利入選亞洲青棒錦標賽中華隊培訓名單。2024年的中華職棒季中選秀會上，樂天桃猿隊看中他的潛力，在第23順位將他挑中，並以200萬元新台幣簽約金與70萬元激勵獎金將他延攬入隊。在強手如林的桃猿內野，這位小將原本被預期需要在二軍沉澱許久。然而，游承勳卻用超齡的表現打破了所有人的預期。進入職棒後，他曾向媒體透露，自己維持場上高專注度的秘訣竟然是從小培養的「釣蝦」興趣，這項嗜好磨練出他沉穩、不盲目衝動的冷靜性格。這樣穩健的態度也深得當時一軍守備教練鄭兆行的賞識。2025年，在游承勳迎來職棒生涯的第一個完整賽季時，他展現了驚人的續航力與打擊技巧，在二軍大放異彩，整季狂掃61支安打，一舉奪下2025年中華職棒二軍「安打王」的至高榮譽。游承勳不僅在二軍稱王，去年6月26日也在新莊球場迎來生涯一軍首秀，並在對陣富邦悍將主力投手江國豪時，敲出極具紀念價值的生涯一軍首安。今年2月，他更首度隨隊前往日本石垣島，參加與日職千葉羅德海洋隊的交流賽，在攻守兩端都被視為桃猿隊未來內野接班梯隊的重要資產。就在昨日的二軍例行賽中，游承勳還先發出任三壘手，單場揮出3支安打完成猛打賞並跑回1分，本季二軍打擊率來到3成13，未料場上得意，場外卻在 Threads 上遭到前女友大舉揭發其私生活爭議。隨著網友將女攝影師爆料的「石垣島時間點」與「樂天名單」交叉比對，游承勳的社群媒體直接被球迷的留言灌爆。對於一位年僅19歲、頂著「二軍安打王」光環且正值職業生涯上升期的潛力新星而言，更有可能成為他未來能否順利站穩一軍的最大絆腳石。