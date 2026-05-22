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周美青出招輔助宣告！王尚智：廢了金溥聰的全盤謀劃

昔日絕然切割金溥聰！王尚智驚爆轉變關鍵：馬英九大腦病變

金溥聰出招「讒言模式」！王尚智：推入蕭旭岑埋坑

預言金溥聰下一步！王尚智嘆：葬送了馬英九的兩岸歷史地位

馬英九文教基金會爆出財政紀律爭議仍未平息，夫人周美青昨（21）日晚突發聲明指出，為了讓馬英九未來的醫療照護能獲得妥善安排，已與馬家親屬達成共識，未來相關對外說明將由馬英九大姊馬以南統一處理。對此，資深媒體人王尚智痛批，國安會前秘書長金溥聰在明知馬英九「與以前不一樣」的蓄意下，依然強行介入基金會事務，而且帶著戴遐齡等一干爪牙共謀。接下來有很大的機率，以金溥聰過往的個性，仍可能利用「馬英九想工作上班的幾十年」的行為本能，讓馬英九自己抗拒法院判定家人「輔助宣告」的安排無效。王尚智今（22）日在臉書發文表示，周美青與馬以南終於提出公開信，並且以病歷向法院提出「輔助宣告」，輔助宣告，是長照家庭都十分熟悉的法律手段，這意味周美青其實已經多方諮詢思考，直到在5月12日具名簽字，「但又是誰或何等環節，把這些聲明拖延了九天才公佈？」話鋒一轉，王尚智表示，大家可以賭看看，接下來金溥聰會不會「善罷干休」？金溥聰會不會繼續利用馬英九當事人自稱清醒無恙，「把對抗的矛頭指向周美青」，掙脫由直系家屬代為主導行使的法律權力？否則，今後馬英九任何簽名給金溥聰的授權，都同時需要家屬同意且簽名，才有效力，「金溥聰的全盤謀劃，不就廢了？！」王尚智指出，申請法院裁決完成「輔助宣告」仍需要一段時間。有時法官不只斟酌病歷，也會諮詢當事人本人的意見，甚至要傳醫生作證判斷，「金溥聰怎麼可能放棄這些『未生效前』的操弄空間？說來這世界很多時刻，有些人就是要『吸盡骨髓』！」針對外界好奇，馬英九過去明明早已切割金溥聰，為何如今又重新接納？王尚智在文中特別註記了幾段不為人知的政壇往事：第一，所有就近熟悉馬英九的人們，之所以都會認定馬英九開始失智，關鍵中的關鍵，恰是馬英九已經完全忘記「自己早已經開除金溥聰」！早在2023年總統大選前，金溥聰重新橫空出世，自薦幫侯友宜選戰操盤。馬英九當時即透過多路途徑，請各方協助澄清他「已經與金溥聰沒有任何關係」，王尚智坦言自己就是當時受託澄清的其中一人。第二，2016年馬英九卸任後，無數人親口告訴馬英九他們與金溥聰之間「許多選舉操盤用錢的事」，其實「財政紀律」恰才是馬英九2017年後要完全切割金溥聰的真正原因！當時馬英九旋即切割金溥聰，拒絕兩人各自的基金會相鄰相關，從馬英九基金會成立之初「沒有金溥聰的一席之地」，就足以證明當時切割得有多絕然。第三，失智者因為大腦病變，往往「性格改變」，再加上近期記憶能力變差，經常「只記得遠程記憶」。王尚智透露，馬英九在2023年專程來花蓮探望中風半癱的王媽媽時，在花蓮王家就已經會反覆說著一個小事3次，離開後連中風大腦受傷的王媽媽當時都說：「馬總統好像有點失智了！」馬英九如今是只記得與金溥聰長達二十多年難以抹滅的遠程記憶。真正可怕的是，金溥聰去年得以重見馬英九，親眼看到馬英九的身心性格「變化」，竟然不生憐憫、不顧恩情，認為反而可以趁機介入馬英九基金會，凡事只要拿著「馬英九的授權」即可，「這究竟是怎樣的狼子野心，才能不生憐憫、不顧恩情，認為反而可以趁機介入馬英九基金會！」王尚智抨擊，金溥聰這次出手是透過標準的讒言模式，蓄意拿「台商捐錢沒入帳」說事，利用馬英九失智後記憶與性格「僅存對自身清廉的執拗」，來對付蕭旭岑。好個狸貓換太子兼金蟬脫殼，搞錢的最後一坑的那份永恆負面記憶，一旋身反而推入蕭旭岑埋坑！王尚智強調，「台商匯款沒入帳」一聽就是金溥聰多年習慣的「疑雲抹黑法」。匯款單可以造假，台商可以安排，但金融紀錄卻是紮紮實實，尤其涉及中國大陸的銀行轉帳更沒有操弄空間。董事會李維德等調查，可尋求金融紀錄驗證方式，且蕭旭岑出席國共交流，已經是北京調查、證明或接受了他的清白。王尚智更諷刺，國民黨之所以衰敗崩解，推溯起來也來自金溥聰擔任秘書長期間，透過全黨全台裁員、黨產自我閹割，讓國民黨難以翻身，在政壇唯一可用「罄竹難書」來形容的就是金溥聰。對於事件未來的發展，王尚智預警，馬英九至今都是每天「想上班」的人，也還要、也需要定期運動。金溥聰勢必會利用這些時空行程縫隙，繼續接近、洗腦、遙控馬英九，甚至利用馬英九想工作上班的幾十年行為本能，讓馬英九自己抗拒法院判定家人「輔助宣告」的安排。此外，王尚智表示，由於如今司法在民進黨手上，操控法院法官判定結果輕而易舉。民進黨有可能以司法手段支持馬英九「正常上班」，阻止周美青希望平息一切的家屬立場，讓這場讓國民黨灰頭土臉的風波繼續延燒不止。王尚智最後痛心表示，金溥聰年初攪入的風波，已經讓馬英九「瞬間賠光」這些年從馬習會推動到兩岸青年交流的所有努力了，這完全葬送了馬英九的兩岸歷史地位，提早活生生將馬英九推入歷史餘燼。大眾必須瞭解真相，看清金溥聰利用馬英九失智到如此「吸盡骨髓」的程度。周美青已經是最後一張王牌，就看能不能完全擯除金溥聰，還給馬英九一份他值得的清靜，讓時間修補金溥聰對馬英九的無盡傷害。