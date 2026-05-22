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馬英九基金會風暴未歇，前總統馬英九的夫人周美青、大姐馬以南沉寂多日，昨相繼發出5/12簽署的聲明，盼馬英九真正退休、安享餘年。傳出為了保護前總統馬英九，馬家人15日已委託律師，向法院遞狀提出「相對應法律行動」，基金會董事李德維也證實聽到類似訊息。根據《NOWNEW今日新聞》側面了解，馬家向法院聲請「輔助宣告」，若經裁准，未來馬英九進行特定法律行為需經輔助人同意，而馬英九昨得知此事後，也隨即跨海致電人在美國的馬以南，試圖了解。據了解，馬家人一再不希望將馬英九的身體狀況躍上新聞版面，因此即使周美青、馬以南12日已擬好聲明，仍遲遲未發出盼低調處理，然而基金會昨日再發出馬英九在會議的談話內容全文，踩到馬家人底限，認為不能在這樣下去了，所以委請律師公布聲明函，表達馬家立場。據了解，馬家人15日委請律師向法院遞狀提出「輔助宣告」，法院委請北榮進行鑑定。法界人士指出，輔助宣告是基於受宣告人仍具備一定意思能力和辨識行為，尊重個人自主權，選出一位輔助人來幫助受輔助宣告人處理事情 ，避免財產受詐騙，或是在判斷能力不足情況下，簽署不利於己的契約或做出錯誤選擇，未來財務跟法務行為，需要經過輔助人同意，否則不得為之。而法院審理輔助宣告聲請後，將委請醫院鑑定，之後再將鑑定報告交給法院裁定，最後到戶政機關辦理登記，而依照慣例，整體流程約莫要5到8個月的時間。而就在昨天馬家人動作新聞後，傳出馬英九隨即致電給人在美國的馬以南，試圖了解發生什麼事。2024年5月15日，馬英九曾低調到台北榮民總醫院「全方位正子磁振影像中心」進行健檢，當時北榮大陣仗派出北榮副院長、全國頭痛權威王署君、核子醫學部主任彭南靖、神經醫學中心主任兼失智治療及研究中心主任傅中玲等人接待，而健檢結束後，北榮院長陳威明也親自接送。根據北榮官網，「全方位正子磁振影像中心」臨床應用在腫瘤、腦神經疾病和心血管疾病，可以搜尋隱形癌症、評估中風範圍、偵測癲癇、腦瘤、失智症病程變化，且對於早發性腦瘤，癲癇、阿茲海默等疾病，都有良好偵測效果。