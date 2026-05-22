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日本人氣女團乃木坂46成員岡本姫奈，昨（21）日被爆出和素人男性交往中，她被匿名帳號曝光與男性友人的親密貼臉照片，她隨後透過付費粉絲平台承認照片中的人物為自己沒錯，然而網路世界卻沒有要放過她，因為社群接著開始流傳她的無碼床戰影片，掀起日本網友熱議。本月20日，一名網友在X社群中寫下「明天來爆乃木坂46的料吧～」接著網路上就流出了成員岡本姫奈和素人男性的貼臉合照，同時該名網友透露不只是親密照，還有岡本姫奈的私密影像也被外流，表示影片照片皆是由男方所流出，甚至能夠在部分付費網站上購買。面對貼臉合照瘋傳，岡本姫奈隨後透過付費粉絲平台發聲，坦承照片中的人物是自己沒錯，「本來在演唱會期間應該度過幸福的時光，卻因為一張加入團體以前的舊照讓大家困擾了，真的非常抱歉讓大家擔心了。」至於私密影片在部分付費網站擴散中，傳出公司正在積極處理相關內容與網路流言，以避免事件進一步擴大，不過截至目前，乃木坂46官方尚未針對後續狀況發布進一步聲明，且相關影片仍然在社群散佈中。