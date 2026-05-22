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今天天氣：鋒面仍在北部海面 午後慎防雷陣雨

▲周四有鋒面接近台灣，桃園以北降雨機率提高，中北部都要注意午後雷陣雨。（圖／中央氣象署）

今天空氣品質

明天天氣：鋒面雨勢持續 嚴防午後雷雨

▲西南風吹起來，周四至周末台灣各地天氣悶熱，留意局部午後雷陣雨。（圖／中央氣象署）

一周天氣：周末天氣回穩 下周迎梅雨鋒面

中央氣象署表示，今（22）日鋒面仍在台灣北部海面附近，桃園以北、新竹至嘉義山區偶有零星降雨，周末多雲到晴，午後北部、宜花及山區易有雷陣雨；下周三（5月27日）鋒面接近、水氣增多，下周五、下周六（5月30日至5月31日）全台降雨機率提升，中北部雨勢較明顯。5月22日今天的天氣，氣象署指出，鋒面仍在台灣北部海面附近，桃園以北、新竹至嘉義山區偶有零星降雨，而其他地區為多雲、高溫悶熱，白天高溫普遍來到30至33度，尤其嘉義以南近山區及台東溫度會再更高一些，局部可能來到36度以上，近中午前後紫外線偏強，會達到過量或危險等級。午後局部有對流發展，北部、宜花、其他山區可能有短暫雷陣雨出現，下午外出請注意天氣的變化並攜帶雨具備用，而各地夜晚清晨低溫普遍為24至27度。雲嘉南、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖北部、竹苗、中部、高屏環境部提及，環境風場為西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；馬祖、金門易有低雲或局部霧影響能見度。雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區為「普通」等級。5月23日明天的天氣，氣象署說明，鋒面遠離台灣，天氣回歸穩定，各地大多為晴到多雲，午後宜花山區有零星短暫雷陣雨；各地白天高溫30至35度，低溫24至27度。氣象署提醒，周日至下周二高溫炎熱，午後宜蘭有局部短暫雷陣雨，花蓮、中部以北山區有零星短暫雷陣雨。周日、下周一清晨，受海陸風輻合影響，南台灣沿海也有零星短暫降雨機率。黃恩鴻提醒，下周三、下周四鋒面接近，水氣明顯增多，午後大台北、宜蘭有局部短暫雷陣雨，花蓮、中部以北山區則有零星短暫雷陣雨；下周五、下周六鋒面抵達台灣，全台降雨機率提高，中部以北雨勢較明顯。