行政院人事行政總處21日公告「2027年政府行政機關辦公日曆表」，全年度總計放假天數有121天，其中連續假期一共有9個，也因為全新制度「補假不補班」的關係，明年包括端午節、中秋節以及教師節都沒有連續假期。《NOWNEWS》也特別整理2027行事曆懶人包資訊，包括過年是幾號、9大連假、請假攻略、學校行事曆以及常見QA，讓民眾一文看懂明年行程可以怎麼規劃。
🟡本文摘要重點
📍2027年行事曆「9大連假總覽」
📍2027年行事曆「過年幾號開始放假」、「除夕是幾號」
📍2027年行事曆「連假要補班嗎」
📍2027年行事曆「完整請假攻略」
📍2027年行事曆「學校行事曆」
📍2027年行事曆「常見問答」
2027年行事曆9大連假總覽！端午節、中秋節、教師節都沒連假
2027年的總放假天數為121天，其中連續假期一共有9個，包括元旦、春節、228和平紀念日、兒童節清明節、勞動節、國慶日、光復節、行憲紀念日、2028元旦補假。值得注意的是，其中端午節、中秋節以及教師節，因為都落在週二、週三，所以秉持「補假不補班」的新制，這幾天都只有單放一天，民眾如果想放連假就必須自己請特休囉！以下是2027年9大連假日期一覽：
📍元旦1月1日（五）至1月3日（日），共3天
📍農曆春節2月4日（四）至2月10日（三），共7天
📍228和平紀念日：2月27日（六）至3月1日（一），共3天
📍兒童節清明節：4月3日（六）至4月6日（二），共4天
📍勞動節：4月30日（五）至5月2日（日），共3天
📍國慶日：10月9日（六）至10月11日（一），共3天
📍光復節：10月23日（六）至10月25日（一），共3天
📍行憲紀念日：12月24日（五）至12月26日（日），共3天
📍2028元旦補假：12月31日（五）至2028年1月2日（日），共3天
2027年行事曆過年是幾號開始放假？除夕是幾號？
2027年的過年總計會放7天假期，小年夜開始放假為2月4日（四）、除夕為2月5日（五），因為大年初一、初二落在週六及週日，因此將這兩天補假到2月9日、10日，形成春節連假7天，不需要補班補課。如果上班族請特休11日、12日的話，春節連假則可以延長到變成11天，是相當不錯的選擇。
2027年行事曆連假要補班補課嗎？
答案是不需要的！自從2025年下半年開始，行政院人事總處已經刪除「彈性放假補班制度」，簡單來說只會在國定假日遇到週六、週日時補假，如果國定假日落在週二至週四之間，也不會為了要湊連假而擇期補班，所以今年一樣是全年不需要補班補課哦！
2027年行事曆完整請假攻略
今年就不推薦讀者請「3天以上」的特休去換「9天連假」或者「11天連假」，將針對請假天數3天內可以串出連假的實用性請假攻略給上班族們參考，像是春節請2天可以暴增4天假期，讓7天假變成11天這種高CP值的請假攻略。
📍2月農曆春節：請 2 天（2/11、2/12），7 天假變 11 天連假。
📍4月清明節：請 3 天（4/7-4/9），4 天假變 9 天連假。
📍6月端午節：請 2 天（6/7-6/8 或 6/10-6/11），可串出 5 天假期。（註：端午節當天為週三）
📍9月中秋節：請 2 天（9/13-9/14 或 9/16-9/17），可串出 5 天假期。（註：中秋節當天為週三）
📍9月教師節：請 1 天特休（9/27），可串出4天假期（註：教師節當天為週二）
2027年學校行事曆預估
🟡2027 寒假日期
預估放假：1月21日（四）起
預估開學：2月11日（四）
寒假天數：依規定以 21 日為限
🟡2027 暑假日期
預估放假：6 月下旬至 7 月初
預估開學：8 月下旬至 9 月初
暑假天數：依規定以 60 日為限
2027年行事曆常見問答QA
Q：2027年為什麼端午、中秋節都沒連假？
A：因為政府已經實施「補假不補班」的新制，未來國定假日遇週二至週四都不會擇期補班湊連假。
Q：2027年行事曆過年（春節）放幾天？
A：一共放7天，從2月4日（四）小年夜放到2月10日（三），其中農曆初一（2/6）和初二（2/7）因適逢例假日，分別補假至 2/9（二）和 2/10（三）。
Q：2027年行事曆春節最長可休幾天？
A：最長可以放到16天，除了請2/11、2/12外，特休較多的上班族可以把2/1至2/3也請下來，串連1月30及1月31日的週末，連續16天假期免上班。
Q：民間企業放假跟政府行事曆一樣嗎？
A：不一定，政府行事曆適用於政府機關，民間企業依照《勞動基準法》及勞資協議辦理，有些假日仍要出勤，有額外補假、加班費的問題需要跟雇主再確認。
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📍2027年行事曆「9大連假總覽」
📍2027年行事曆「過年幾號開始放假」、「除夕是幾號」
📍2027年行事曆「連假要補班嗎」
📍2027年行事曆「完整請假攻略」
📍2027年行事曆「學校行事曆」
📍2027年行事曆「常見問答」
2027年的總放假天數為121天，其中連續假期一共有9個，包括元旦、春節、228和平紀念日、兒童節清明節、勞動節、國慶日、光復節、行憲紀念日、2028元旦補假。值得注意的是，其中端午節、中秋節以及教師節，因為都落在週二、週三，所以秉持「補假不補班」的新制，這幾天都只有單放一天，民眾如果想放連假就必須自己請特休囉！以下是2027年9大連假日期一覽：
📍元旦1月1日（五）至1月3日（日），共3天
📍農曆春節2月4日（四）至2月10日（三），共7天
📍228和平紀念日：2月27日（六）至3月1日（一），共3天
📍兒童節清明節：4月3日（六）至4月6日（二），共4天
📍勞動節：4月30日（五）至5月2日（日），共3天
📍國慶日：10月9日（六）至10月11日（一），共3天
📍光復節：10月23日（六）至10月25日（一），共3天
📍行憲紀念日：12月24日（五）至12月26日（日），共3天
📍2028元旦補假：12月31日（五）至2028年1月2日（日），共3天
2027年的過年總計會放7天假期，小年夜開始放假為2月4日（四）、除夕為2月5日（五），因為大年初一、初二落在週六及週日，因此將這兩天補假到2月9日、10日，形成春節連假7天，不需要補班補課。如果上班族請特休11日、12日的話，春節連假則可以延長到變成11天，是相當不錯的選擇。
答案是不需要的！自從2025年下半年開始，行政院人事總處已經刪除「彈性放假補班制度」，簡單來說只會在國定假日遇到週六、週日時補假，如果國定假日落在週二至週四之間，也不會為了要湊連假而擇期補班，所以今年一樣是全年不需要補班補課哦！
2027年行事曆完整請假攻略
今年就不推薦讀者請「3天以上」的特休去換「9天連假」或者「11天連假」，將針對請假天數3天內可以串出連假的實用性請假攻略給上班族們參考，像是春節請2天可以暴增4天假期，讓7天假變成11天這種高CP值的請假攻略。
📍2月農曆春節：請 2 天（2/11、2/12），7 天假變 11 天連假。
📍4月清明節：請 3 天（4/7-4/9），4 天假變 9 天連假。
📍6月端午節：請 2 天（6/7-6/8 或 6/10-6/11），可串出 5 天假期。（註：端午節當天為週三）
📍9月中秋節：請 2 天（9/13-9/14 或 9/16-9/17），可串出 5 天假期。（註：中秋節當天為週三）
📍9月教師節：請 1 天特休（9/27），可串出4天假期（註：教師節當天為週二）
🟡2027 寒假日期
預估放假：1月21日（四）起
預估開學：2月11日（四）
寒假天數：依規定以 21 日為限
🟡2027 暑假日期
預估放假：6 月下旬至 7 月初
預估開學：8 月下旬至 9 月初
暑假天數：依規定以 60 日為限
Q：2027年為什麼端午、中秋節都沒連假？
A：因為政府已經實施「補假不補班」的新制，未來國定假日遇週二至週四都不會擇期補班湊連假。
Q：2027年行事曆過年（春節）放幾天？
A：一共放7天，從2月4日（四）小年夜放到2月10日（三），其中農曆初一（2/6）和初二（2/7）因適逢例假日，分別補假至 2/9（二）和 2/10（三）。
Q：2027年行事曆春節最長可休幾天？
A：最長可以放到16天，除了請2/11、2/12外，特休較多的上班族可以把2/1至2/3也請下來，串連1月30及1月31日的週末，連續16天假期免上班。
Q：民間企業放假跟政府行事曆一樣嗎？
A：不一定，政府行事曆適用於政府機關，民間企業依照《勞動基準法》及勞資協議辦理，有些假日仍要出勤，有額外補假、加班費的問題需要跟雇主再確認。