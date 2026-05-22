我是廣告 請繼續往下閱讀

現年75歲的馬英九怎麼了？名嘴爆料、家屬罕見發聲陷入失智疑雲

▲馬英九基金會人士風波延燒之際，馬英九的身體狀況卻傳出現問題，外界都相當擔心。（圖／取自馬英九臉書）

周美青表示：「考量馬英九日後的醫療需求與照護規劃，已與馬家親屬達成共識，正式委請馬英九大姊馬以南擔任主要執行者，必要時將代表馬家對外說明。」

▲馬英九夫人周美青發表聲明表示：「考量馬英九日後的醫療需求與照護規劃，已與馬家親屬達成共識，正式委請馬英九大姊馬以南擔任主要執行者，必要時將代表馬家對外說明。」（圖／馬家人提供）

▲馬英九頻頻被推上火線面對基金會內訌，馬英九家人為了維護馬英九健康與權益，表明基金會交由董事會處理。（圖／馬家人提供）

歷年總統現況怎麼樣了？李登輝逝世、陳水扁辦簽書會、蔡英文聲量爆紅

📍李登輝（1923年1月15日，97歲逝世）

▲李登輝是首位「公民直選」總統，也是台灣民主重要推手之一，已於2020年在台北榮民醫院逝世，享耆壽97歲。（圖／李登輝基金會提供）

📍陳水扁 （出生1950年10月12日，現年75歲）

2010年三審定讞發監執行，2015年1月經核准暫時出獄「保外就醫」至今

但是他這幾年依舊透過社群平台頻繁評論時事，甚至還有主持節目，近日他還有舉辦戶外實體簽書會

▲陳水扁雖然涉嫌貪污遭判刑20年，但從2015年保外就醫後至今，日前還舉辦簽書會，吸引大批民眾前往朝聖。（圖／翻攝陳水扁新勇哥物語粉專）

📍蔡英文 （出生1956年8月31日，現年69歲）

蔡英文的Threads已經突破107萬粉絲，是台灣政壇Threads追蹤數最多的人物

▲蔡英文卸任之後聲量比以前更高，除了透過蔡英文辦公室持續關心公共事務外，蔡英文也愛爬山、用Threads跟民眾交流，對外形象超好。（圖／蔡英文辦公室提供）

📍賴清德（出生1959年10月6日，現年66歲）

不過首個任期就面臨到嚴峻的「雙少數挑戰」，包括得票未過半、國會不過半的情況

稱政府整體施政滿意度以及賴清德信任度雙雙過半

▲總統賴清德首個任期就面臨到嚴峻的「雙少數挑戰」，包括得票未過半、國會不過半的情況，主要討論來自於「執政高壓聲量」。（圖／記者葉政勳攝）

前總統馬英九近期因為基金會內鬥傳聞備受關注，前執行長蕭旭岑與王光慈爆出財政紀律問題，董事會決定組3人調查小組釐清真相，然而3月底蕭旭岑曾爆料，稱之所以會產生這種誤解，主因是「馬前總統忘記很多事」。對此，馬英九夫人周美青以及大姐馬以南都罕見發聲，表明希望馬英九能真正退休，安享餘年，讓外界也非常擔心已經75歲的馬英九的身體狀況。《NOWNEWS》本文除了整理馬英九最新狀況外，也將針對台灣民選總統包括李登輝、陳水扁以及蔡英文等人的近況整理，帶讀者一次看懂這些前總統現在都在幹嘛。在今年3月，馬英九基金會人士風波延燒，馬英九接受訪問宣稱前執行長蕭旭岑與王光慈離職原因與「財政紀律」有關，結果當時蕭旭岑回應表示，馬前總統「很多事都忘了」，批評「有心人士」躲在背後利用馬前總統。資深媒體人謝寒冰也提到，馬英九的身體「兩年前就已經有問題」，包括這幾年情緒波動也比較大，和人對談時總會先確認身分，在交談幾分鐘後又會再詢問一次。謝寒冰也爆料，馬英九在接受媒體採專訪後一直重複同樣的話語，現場人員感到十分怪異，所以馬英九辦公室新任執行長戴遐齡在訪問開始20分鐘後，就終止該次媒體訪談，透過協調後，馬辦方面才同意完成後續專訪。謝寒冰也說，種種事件都讓民眾對馬前總統的身體、認知狀況感到擔憂，認為馬前總統本人或馬英九辦公室應該進行公開說明，緩解大眾的焦慮情緒。然而時至今日，馬英九夫人周美青以及大姐馬以南，終於在5月21日打破沉默，共同發出聲明。顯見馬英九的身體狀況確實是有必要醫療照護的需求，但實際病狀不得而知。李登輝在1988年蔣經國逝世之後，先後繼任總統和國民黨主席，成為中華民國首位台籍的國家元首及國民黨領袖，在總統任內初期推動一連串政治改革，被外界認為是台灣民主化的重要推手！1996年當選為首位「公民直選」總統，至2000年卸任，結束12年的總統任期。卸任之後他仍然活躍在政壇，持續宣揚台灣獨立以及民主理念，依然是政壇重要的政治人物，陳水扁曾經在1994年贏得台北市長選舉，1998年敗給馬英九連任失利後，2000年搭配呂秀蓮競選總統，以39.3%得票率當選，成為首次政黨輪替的民選總統，結束國民黨在台灣55年的長期執政。後來又在2004年連任成功，直到2008卸任總統之後，陳水扁因為涉嫌龍潭購地案遭判刑20年，，原因就是因為陳水扁有結巴性語言障礙、顫抖症、重鬱症、帕金森氏症等多重病徵，身心已具嚴重障礙，日常生活無法自理，才放行保外就醫。陳水扁是卸任總統當中「最受爭議」的一位，因為他打破了保外就醫的「四不原則」，包括「不演講、不上台、不接受採訪、不談政治」，，吸引大批民眾前往朝聖，場面十分熱絡，其實以民眾角度看起來，這11年間阿扁都在外四處跑逛，是否特赦他似乎也好像沒有太大差別。至於蔡英文生活跟其他人比起來可就是多采多姿了！總統任期2016年至2024年卸任之後，現年69歲的她依舊透過「蔡英文工作室」持續關心公共事務，辦公室就設立在台北市信義區一帶，近幾年她也時常出訪外地，像是在哥本哈根民主高峰會、英國國會、柏林自由會議等論壇進行演講，持續為台灣發聲，展現她對民主力量的支持。除此之外，蔡英文也會到台灣校園演講分享生活，閒暇無事也會到戶外去爬山跟民眾互動，甚至大玩社群平台「Threads」，只要民眾有標記她或者提到她，她都會海巡幽默回應，往往按讚數甚至還超越發文者，拉近跟許多年輕人的距離，時至今日，，反而在卸任之後聲量更超以往，不少民眾也都開玩笑表示：「要不要復職呀？蔡女士」、「蔡英文真的是歷任最親民的總統呀！」現任總統賴清德2024年接棒蔡英文，成為民選總統以來，連續都由同一個政黨繼續執政的總統，，導致近幾年「執政高壓聲量」很高，許多法案的推動以及在野黨攻防戰也間接造成影響賴清德個人聲量以及施政的滿意度。根據民進黨日前公布就職2周年的最新民調，，其中還包括減輕人民負擔滿意度74%、社會福利滿意度70.7%、穩定物價滿意度64.5%等。但到底是不是真如數據上所顯示，也要看總統賴清德在未來2年表現，爭取連任時就是成績說明一切的時候囉！