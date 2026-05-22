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▲中鋼開發0.10mm超薄電磁鋼材，再搭配所研發的自黏塗膜技術，技術實力已躍居國際領先水準。（圖／記者李青縈攝）

面對全球貿易保護主義升溫、鋼鐵產能供過於求，以及美國對等關稅政策、歐盟鋼鐵產業保護措施升級等多重挑戰，中鋼公司總經理陳守道坦言，去年鋼鐵業經營辛苦，儘管原料成本小幅下滑，但受限於關稅等不確定性因素壓抑鋼鐵需求，鋼價跌幅高於成本降幅，經營面臨沉重壓力。面對去年市場逆風，陳守道說，中鋼奮發圖強、努力創新，其中「精緻鋼品」成為混亂市場中的關鍵競爭力；去年精緻鋼品銷售占比11.5%，卻貢獻了超過九成的毛利，展現市場價值。為持續維持產業競爭優勢，中鋼斥資150億元建置高階極薄的電磁鋼專業產線，成功開發0.10mm超薄電磁鋼材，再搭配自黏塗膜技術，技術實力已躍居國際領先水準。陳守道指出，希望給國內廠商最高的技術，協助提升相關產業技術能量，推動國內製造的高規格無人機及機器人產品進軍全球市場。陳守道說，中鋼自2007年起便與特斯拉合作，目前佔比雖減少，但仍是中鋼客戶，中鋼在電磁鋼片長期居於全球市占領先地位。目前0.3至 0.5毫米的電磁鋼片主要用在一般馬達與家電產品；0.2至0.25毫米則是包含特斯拉等電動車；0.1至0.2毫米則是無人機、機器人等。